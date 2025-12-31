La Jocan recibe 2026 con la música de Sibelius, Grieg y Benito Cabrera

Un repertorio marcado por el amor a la tierra es el hilo conductor en la obra de Jean Sibelius, Edvard Grieg y Benito Cabrera. Con esta propuesta, en la que la raíz folclórica que los inspira ocupa un lugar central, la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) ha venido estos días ultimando los detalles de sus ya tradicionales conciertos de Año Nuevo, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez.
La orquesta juvenil abrió las puertas de sus ensayos a los medios de comunicación este martes, cuando recibió, además, la visita del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, quien conoció de primera mano los preparativos y el esfuerzo que hay detrás de este proyecto musical. Un encuentro en el que también estuvo presente la representante de Fundación DISA Amayra Peñate, que pudo charlar con intérpretes que han recibido la beca que la entidad otorga para formación e instrumentos.
Los conciertos se inician este jueves en el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, y continuarán el viernes, 2 de enero, en el Palacio de Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, para finalizar el sábado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Las tres funciones comenzarán a las 19.30 horas. Las entradas se han puesto a la venta en las plataformas digitales de los tres auditorios, al precio de 10 euros y con descuentos especiales para estudiantes, jubilados y personas en situación de desempleo.
DESDE CANARIAS A LOS PAÍSES NÓRDICOS
El programa de cada actuación se abre con Tamat, obra de Benito Cabrera que se presenta en una nueva versión orquestal realizada por Juan Durán, que se estrenará en los conciertos. Tamat es un término que, según diversas fuentes, designa el número ocho en su forma femenina en lenguas de los aborígenes canarios. En el caso de esta obra musical, se trata de una referencia simbólica a las ocho islas. La suite dedica un movimiento a cada una de ellas; en esta ocasión se interpretará una selección de cuatro partes: Esero, Erbania, Titerroygatra y Canaria, cuyos títulos remiten a los nombres aborígenes de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, respectivamente.
Esta obra logra fundir la música popular canaria con el lenguaje académico contemporáneo, partiendo de las tradiciones propias de cada isla, a veces insinuadas de manera sutil y, en otros momentos, evocadas de forma directa, como ocurre con los canarios del siglo XVIII en el movimiento dedicado a Gran Canaria. Todo ello se articula con un lenguaje moderno y el sello personal de su compositor.
MARTÍN GARCÍA
El joven pianista Martín García García, uno de los solistas españoles más destacados de su generación, será el protagonista de la segunda parte del recital, con el Concierto para piano nº 2 en la menor, op. 16, de Edvard Grieg, una de las obras más emblemáticas del repertorio romántico. Figura clave del renacimiento musical noruego, Grieg supo equilibrar la herencia romántica alemana con la identidad musical de su país, incorporando giros melódicos y ritmos inspirados en el folclore nórdico. El célebre inicio del concierto -con un contundente gesto orquestal seguido por una cascada del piano- da paso a una obra cargada de lirismo, virtuosismo y profundidad emocional, que culmina en un final inspirado en el halling, danza tradicional noruega de gran vitalidad.
Para finalizar, la Jocan abordará la Sinfonía nº 2 en re mayor, op. 43, de Jean Sibelius, una de las composiciones más reconocidas del finlandés. Sibelius construye aquí un discurso unitario a partir de un motivo recurrente de tres notas que atraviesa sus cuatro movimientos. Desde el carácter pastoral del allegretto inicial hasta el final grandioso, la sinfonía despliega un amplio abanico emocional, con una fuerte presencia de elementos folclóricos y un inconfundible color orquestal.
EL CONTEXTO
Como antesala a cada actuación, se ofrecerán charlas previas para acercar al público al contexto histórico y artístico de las obras del programa. Una hora antes de la apertura del telón tendrá lugar la ponencia Paisajes sonoros entre la identidad musical canaria y nórdica: descifrando el concierto, impartida por María Sánchez y Victoria Hernández, estudiantes de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias.
Estas sesiones permitirán descubrir algunas de las claves que articulan el repertorio, desde la sonoridad atlántica de Tamat hasta los fundamentos compositivos de las obras.