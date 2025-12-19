La Navidad en CajaCanarias recibe a Benito Cabrera y José Manuel Ramos

La programación navideña de la Fundación CajaCanarias continúa este viernes con el concierto Cantando Pascuas, un recital protagonizado por José Manuel Ramos y Benito Cabrera, que juntos conforman el dúo Étnico. La sesión, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, comienza a las 19.00 horas y las entradas, con un precio a partir de dos euros, se encuentran disponibles en www.cajacanarias.com.
José Manuel Ramos y Benito Cabrera han unido sus talentos en múltiples ocasiones a lo largo de sus dilatadas carreras. Con el dúo Étnico, hace ya tres años que vienen recorriendo escenarios de las Islas y la Península, concitando siempre la simpatía y el interés del público, que recibe una propuesta cargada de madurez y conocimiento de la música popular canaria.
En esta ocasión ambos intérpretes realizan una apuesta por el ciclo de Navidad en la Fundación, con un repertorio que carga el acento en versiones de villancicos tradicionales canarios junto con otras composiciones contemporáneas y el salto a la tradición musical navideña de otros países.