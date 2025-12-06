La Racba pone en marcha su XXVI Ciclo de Música Sacra de Santa Cruz de Tenerife

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) inicia este sábado su XXVI Ciclo Música Sacra de Santa Cruz de Tenerife, que continuará los días 13 y 20 de diciembre en distintos templos religiosos de la capital tinerfeña.
El ciclo, dirigido por la musicóloga y presidenta de la Racba, Rosario Álvarez Martínez, y coordinado por el académico Conrado Álvarez Fariña, cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias. Las actuaciones son de entrada libre hasta completar el aforo.
El programa se inicia hoy, 6 de diciembre (20.30 horas), con un concierto de la Camerata Lacunensis, que dirige Francisco José Herrero, en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís, en el que se interpretará la Petite messe solennelle, de Rossini (1792-1868). El grupo está formado por Javier Laso, al piano; Alejandro Rodríguez, al armonio; Celia Martín, soprano; Samuel Tapia, contratenor; Carlos Lezcano, tenor, y Andrés Rodríguez, bajo.
El sábado 13 de diciembre, la parroquia de Nuestra Señora del Pilar acogerá (20.15 horas) el concierto de órgano Un hombre y su legado, a cargo del joven organista, director de orquesta y coro, clavecinista y musicólogo segoviano Daniel Cardiel, quien interpretará temas de Bach (1685-1750), Mendelssohn (1809-1847), Franck (1822-1890) y Guilmant (1837-1911).
Finalmente, el sábado 20 de diciembre, en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción se llevará a cabo (20.00 horas) el concierto Sonatae ad Lucem,a cargo del quinteto Ensemble Barroco, que interpretará obras de Bach, Dall’Abaco (1675-1742), Corelli (1653-1713), Von Biber (1644-1713), Gabrielli (1644-1704) y Telemann (1681-1767). El quinteto está formado por Lorena Padrón, a la dirección y en el violín barroco; Pablo Sosa, traverso; Amarilis Dueñas, violonchelo barroco; Raquel García, clave y órgano, y Pablo Rodríguez, narrador.
La Real Academia Canaria de Bellas Artes organiza este ciclo musical desde 1999, que se ha convertido en uno de los acontecimientos señeros del mes de diciembre en Santa Cruz. La madurez del público ha permitido que los repertorios y propuestas de música sacra hayan prendido en la ciudad, incorporando a Santa Cruz de Tenerife en el circuito internacional y nacional de este género musical.