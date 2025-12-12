Las danzas del mundo dan forma al XXXI Concierto de Navidad de Puertos

La Dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife será de nuevo el 25 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, el gran escenario que albergue el Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife, que llega a su trigesimoprimera edición con una propuesta artística centrada en las danzas del mundo, a través de ritmos, estilos y geografías diversas.
Así se expuso ayer en la presentación de la cita musical, en el edificio Junta del Puerto, que contó con la presencia, entre otras personalidades, del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez.
También asistieron la viceconsejera de Coordinación y Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Auxiliadora Pérez; el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha; la directora de programas de TVE, Raquel Falcón; la delegada de Tenerife Boluda Lines, Karla Socas, y, en representación de Fundación DISA, Amayra Peñate.
LOS ARTISTAS
La Sinfónica de Tenerife, con su director principal invitado, Pablo González, al frente, ofrecerá un viaje danzado por obras de Bernstein, Brahms, Bizet y Sarasate, entre otros autores, con piezas de ópera, zarzuela y repertorio sinfónico, en una velada de marcado espíritu festivo. Este año completan el cartel tres artistas de prestigio internacional, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el tenor Juan Antonio Sanabria y el violinista Javier Comesaña.
El concierto comenzará con la obertura de Ruslán y Liudmila, de Mijaíl Glinka, una pieza de virtuosismo orquestal que dará paso a algunos de los hitos del arte vocal, como son la Habanera de Carmen, de Georges Bizet, y Maria y el Mambo de West Side Story, de Leonard Bernstein. El violín tomará el protagonismo en dos páginas de enorme brillantez: el segundo movimiento (scherzando) de la Sinfonía española, de Édouard Lalo, y los Aires gitanos, de Pablo de Sarasate, que combinan virtuosismo extremo con cantabilidad y sabor romántico.
La Danza húngara nº 5, de Johannes Brahms, y las Danzas de Galánta, de Zoltán Kodály, aportan el impulso festivo de la música inspirada en el folclore centroeuropeo. El bloque de zarzuela -con fragmentos de El trust de los tenorios, de José Serrano; Las hijas del Zebedeo, de Ruperto Chapí, y el intermedio de Las bodas de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez- rendirá homenaje al género lírico español.
VILLANCICOS
En el tramo final, el espíritu navideño se manifestará con villancicos en arreglos de Emilio Coello y el timplista y compositor Benito Cabrera, a través de Una sobre el mismo mar (en orquestación de Peter Hope). La velada concluirá con la Marcha Radetzky, de Johann Strauss padre, en un guiño al concierto vienés de Año Nuevo.
Las entradas salen este viernes a la venta (10.00 horas) en la plataforma tomaticket.es. Tienen un precio simbólico de cinco euros y, como en anteriores ediciones, la recaudación se destina a tres iniciativas solidarias: esta vez, a Pequeño Valiente, Down Tenerife y Hermanitas de los Ancianos Desamparados de La Laguna. Fundación DISA aporta 20.000 euros a la taquilla del concierto, que tiene un aforo de 8.500 personas. La cita musical será retransmitida por La 2 y el Canal Internacional de TVE.
Los accesos, a través de la pasarela ubicada frente al Cabildo de Tenerife y los pasos provisionales anexos, se abrirán a las 17.30 horas. El público deberá ocupar sus asientos con antelación, hasta las 19.20 horas.