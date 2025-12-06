Los Llanos de Aridane consolida la recuperación con avances en caminos, viviendas y Puerto Naos

Los Llanos de Aridane entra en una etapa en la que la reconstrucción deja de percibirse como un objetivo a largo plazo para convertirse en un proceso visible. Así lo asegura su alcalde, Javier Llamas. “Cuatro años después de la erupción volcánica, el municipio más afectado consolida una dinámica en la que las actuaciones se encadenan, los proyectos toman forma y la ciudadanía observa cómo las mejoras empiezan a notarse en el día a día. El compromiso es claro: reconstruir cada proyecto de vida con planificación, coordinación y cercanía”, sostiene.
La evolución se aprecia en distintos ámbitos: la reactivación de Puerto Naos, la apertura de caminos sobre la zona afectada, los primeros movimientos para construir vivienda pública, la recuperación del paisaje agrícola y la intervención en espacios simbólicos como el cementerio de Los Ángeles.
Conjuntamente, estos avances conforman una hoja de ruta en la que el Ayuntamiento trabaja junto al Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias, al tiempo que mantiene la petición de reforzar la cooperación con la Administración del Estado para garantizar estabilidad y continuidad.
Puerto Naos recupera actividad residencial
Uno de los principales hitos de esta etapa es la recuperación progresiva de Puerto Naos. El Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal), del que forma parte el Ayuntamiento, ya ha autorizado la reapertura de más de mil viviendas en un núcleo que permaneció años condicionado por la presencia de CO₂.
La nueva gestión del Peinpal, centrada en criterios técnicos y en una comunicación fluida con el vecindario, permite que la zona avance hacia una normalidad que había quedado interrumpida. El retorno de familias, la reapertura de negocios, el regreso del reparto de Correos, la recuperación de las clases en el CEIP María Milagros Acosta y la programación cultural del verano -que superó la treintena actividades, entre conciertos, talleres, ferias y encuentros- confirman que el barrio recupera actividad y participación.
El proceso también tiene un impacto emocional significativo, especialmente para quienes esperaron durante años para regresar a sus viviendas. La reapertura escalonada, apoyada en mediciones diarias, informes de seguridad y un modelo de gestión más eficiente, supone para muchas familias el inicio de una etapa en la que retoman rutinas, reactivan negocios o recuperan su vida social.
Paralelamente, la recuperación de la red viaria avanza con actuaciones que devuelven movilidad a parcelas y barrios que quedaron incomunicados o con accesos muy limitados. Un ejemplo reciente es el asfaltado provisional del camino Aniceto, intervención que garantiza el acceso a unas 40 parcelas y que forma parte de una planificación más amplia en coordinación con el Cabildo. Esta actuación se complementa con los trabajos en Campitos, Cumplido, El Altaha, Todoque y otras zonas donde se recupera conectividad.
La concejala de Urbanismo, Tamara Acosta, explica que el Ayuntamiento trabaja con “una planificación clara, en la que cada avance se refleja en el día a día del municipio y de las zonas afectadas, escuchando el sentir de los vecinos y de las vecinas y explicando cada fase directamente en reuniones convocadas en los propios barrios”.
La comunicación con el vecindario forma parte del método de trabajo del Ayuntamiento: en las últimas semanas se han celebrado encuentros para explicar las fases de las obras, plazos, los accesos habilitados y la integración de cada actuación en la recuperación general. El objetivo es ofrecer transparencia y certidumbre, facilitando que las familias conozcan el alcance real de los trabajos.
Además, el Consistorio mantiene un visor digital en el que se pueden consultar los avances de la reconstrucción, permitiendo que la ciudadanía acceda en tiempo real a la evolución de los proyectos, tramos intervenidos y planes previstos.
respuesta ante la crisis habitacional
La vivienda constituye uno de los pilares más relevantes de esta fase. La erupción agravó una crisis habitacional ya existente en el municipio, donde la disponibilidad de vivienda era limitada desde antes de 2021. En este contexto, la construcción de 120 viviendas sociales financiadas por la Consejería regional de Presidencia representa un avance significativo.
La empresa pública Gestur Canarias inicia las primeras catas topográficas en la parcela cedida por el Ayuntamiento, paso previo a la definición de trazados, acometidas y servicios. Este terreno ha requerido ajustes urbanísticos para adaptarse al planeamiento vigente, algo que el Ayuntamiento resolvió para acelerar el proceso.
Llamas destaca que “este proyecto da respuesta a parte de las necesidades habitacionales del municipio y representa un paso relevante en una realidad compleja que afecta a familias de perfiles diversos. La transferencia de fondos coincide con los primeros movimientos en una parcela que hemos puesto a disposición para avanzar en un asunto prioritario”.
Las viviendas, concebidas como promoción pública de alquiler, permitirán atender a una parte de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad o que perdió su hogar durante la emergencia.