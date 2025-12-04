Los Premios Canarios de la Música aplauden el talento joven de Julia Rodríguez

Los VII Premios Canarios de la Música, cuya gala se celebró en la noche del miércoles en el Teatro Leal de Laguna, distinguió a la joven cantante y timplista majorera Julia Rodríguez con dos de sus principales reconocimientos, el de Artista Revelación y el de Mejor Disco de Músicas de Raíz, por su trabajo Hacia la vida. Además, su padre, el timplista Domingo Rodríguez, el Colorao, recibió el Premio de Honor en reconocimiento a su trayectoria.
Los galardones, organizados por la Asociación Premios Canarios de la Música y la Radio Canaria, coronaron a la cantautora palmera Valeria Castro con el premio a la Mejor Canción por El borde del mundo; al güimarero Pedro Guerra, con el de Mejor Disco de Pop (Parceiros Vol. 2); al contrabajista grancanario Carlos Meneses, con el de Mejor Disco de Jazz (Collabs); al rapero tinerfeño Cruz Cafuné, con el de Músicas Urbanas, por blu€s (d€lux€), y al solista y compositor jordano radicado en Canarias Said Muti, que con Criminales del sueño recibió el de Mejor Disco de Rock.
Pedro Guerra, Valeria Castro, Carlos Meneses, Said Muti y Cruz Cafuné figuran también en la relación de distinguidos anoche
Conducida por el presentador de la Radio Canaria Tomás Galván y la actriz y cineasta Mercedes Ortega, durante la ceremonia actuaron sobre el escenario del teatro lagunero Nia, Xerach, Ale Acosta, Said Muti y Julia Rodríguez.
La relación de premiados, escogidos por un jurado compuesto por 81 miembros, se completó con Maite Artajo, al Mejor Videoclip (Marioneta de la luna, de Julia Rodríguez); Carlos Arocha, al Mejor Diseño (Criminales del sueño, de Said Muti); Alberto Naranja Méndez, como Mejor Técnico de Sonido; la empresa tinerfeña Superstereo Recording Studio, como Mejor Estudio de Grabación; el Herofest El Hierro (Mejor Programación Musical Canaria); la Orquesta Universitaria Maestro Valle (Mejor Labor en Músicas Clásicas) y Musicafé Podcast (Mejor Labor de Difusión).
El presidente de la Asociación Premios Canarios de la Música, Lisandro Rodríguez, se dirigió al público para destacar la labor de quienes integran el sector, “que trabajan para ofrecernos lo más preciado que pueden compartir con el público: sus canciones”. Rodríguez, que puso en valor el esfuerzo, el talento y la calidad de los creadores canarios, lamento que las programaciones musicales en las Islas “han convertido la cultura en espacios de simple ocio y entretenimiento” y solicitó que los cabildos y ayuntamientos “apuesten por artistas locales” para equilibrar un déficit que se refleja en la inversión de dinero público en la contratación de los foráneos en festivales.