Los Premios Lux de Fotografía Profesional distinguen a la canaria Uri Reis por su obra ‘Ánima’

La fotógrafa grancanaria afincada en Tenerife Uri Reis ha sido galardonada recientemente en los Premios LUX de Fotografía Profesional 2025, en la categoría Junior, por su obra Ánima. En esta serie, realizada en Fuerteventura, las imágenes se proponen como puente para acceder a una comprensión más profunda de la realidad y de la existencia.
El uso paradójico de la imagen plantea capturar aquello que no podemos ver y abre la puerta a la duda acerca de los límites de la percepción y, como en la razón poética de María Zambrano, propone abrir los sentidos desde una hipotética quinta dimensión abrazando lo irracional, lo emocional y lo íntimo, en una búsqueda unificada del ser humano y del mundo.
Los Premios LUX, otorgados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (Afpe), celebran la excelencia en la fotografía profesional y destacan a aquellos que han demostrado un nivel excepcional de creatividad y destreza en su trabajo.