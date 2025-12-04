Los Premios Réplica se escenifican en el Teatro Guiniguada y en La Granja

El Teatro Guiniguada, en la capital grancanaria, y el Espacio La Granja, en la tinerfeña, brindan una muestra de espectáculos ganadores y nominados en los XIV Premios Réplica de las Artes Escénicas de Canarias. En Gran Canaria tiene lugar hasta el domingo y en Tenerife, entre el 16 y el 20 de diciembre. Las entradas se pueden adquirir en las web y las taquillas de ambos espacios.
En La Granja, la muestra se abre el día 16 (20.00 horas) con Atlas de anatomía, la obra, un solo compartido de Paula Quintana y coro de voces, ganó los premios al mejor espectáculo de danza y al espacio sonoro. Delia Santana, Réplica a la mejor interpretación, protagoniza Panza de burro, de Delirium Teatro, que se escenifica el día 17 (20.00 horas).
Emily Poesía Encerrada, de Atlante Cultura & Teatro, finalista en sonido e iluminación, llega el 18 (20.00 horas), y el día siguiente (19.30), De Jerez a Gran Canaria, finalista de danza, de la compañía flamenca Rocío Pozo. La muestra se cierra el 20 de diciembre (20.00) con la obra ganadora de tres Réplica (escenografía, vestuario e interpretación) Las bodas del Fígaro, de Unahoramenos.