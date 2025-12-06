Luis López actúa el martes en el Auditorio de Tenerife para compartir ‘Paisajes’

El Auditorio de Tenerife, en la capital de la Isla, programa el martes (19.30 horas) el último recital de piano del año: Paisajes, a cargo del tinerfeño Luis López. El pianista ofrecerá un programa con obras de los compositores Frederic Mompou, Enrique Granados, Isaac Albéniz, Nikolái Kapustin y George Gershwin. Durante su carrera, López ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos internacionales, como una nominación a un Grammy Latino al mejor álbum de música clásica en 2023.
El último concierto de piano del año comienza con Música callada y Paisajes, de Mompou, para dar paso a los Valses poéticos de Granados. Tras la pausa, llega Iberia, de Albéniz, para cambiar después a una selección de los preludios de Jazz Styles, de Kapustin. La música de Gershwin, con tres preludios para piano, cerrará la velada.
Las entradas, a 15 euros, a 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, en el horario habitual, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica, en el número 902 317 327, en el mismo horario.