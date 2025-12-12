Luis Palmero presenta en ‘La Ventana’ ‘De cómo estar alerta en melodía’

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife inauguró este jueves la tercera propuesta expositiva de La Ventana en su sede de la capitalina calle del Castillo 43. Esta vez, con la pieza de Luis Palmero De cómo estar alerta en melodía, una revisión actualizada del montaje del mismo título presentado en el Ateneo de La Laguna hace 37 años.
Por el singular espacio La Ventana han pasado ya dos instalaciones: la del Premio Canarias de Bellas Artes Fernando Álamo y la de la joven artista Cristina Maya.
Tal y como describe Palmero, su “obra la componen tres elementos nada más: dos piezas en forma de círculos que hacen de contrapeso y una silla real a modo de eje central, composición que viene de unas acuarelas mías que dejaban entrever unos rostros -ojos y nariz- en periodo de formación acuosa”. Y añade: “Es importante anotar que la silla era,
por aquel año de 1988, la de mi estudio de trabajo. Por supuesto, la silla de esta nueva presentación es la que utilizo actualmente en mi estudio de pintura. (…) La silla del estudio de los pintores no deja de ser un lugar secreto donde se unifica trabajo, contemplación y descanso. También donde se toman decisiones, arrepentimientos y gozos, todos entremezclados”, reconoce.
La pieza que ahora interviene La Ventana, añade Luis Palmero, “sigue manteniendo el mismo nombre que el de aquella lejana muestra: De cómo estar alerta en melodía. En este título, ya apostaba por empezar a unir pintura y música. Asimismo, estar alerta predispone a estar atento, a estar despierto, pero en melodía, en medio de una cancioncilla, con sus acordes y notas predispuestas para ser escuchadas privadamente y en silencio: cuadros y acordes unificados en el tiempo”, relata el artista.