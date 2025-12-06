Madrid Fusión acogerá el I Concurso al Mejor Flan del mundo

La sencillez convertida en arte. Un postre universal que, en manos expertas, revela técnica, sensibilidad y dominio absoluto del equilibrio. Con este espíritu nace el I Campeonato al Mejor Flan del Mundo, un nuevo reto gastronómico que se celebrará en el marco de Madrid Fusión Pastry y que contará con el patrocinio oficial de Huevos Redondo, referente nacional en producción de huevos de calidad.
Este campeonato está abierto a cocineros profesionales, pasteleros, reposteros, amateurs y miembros del sector hostelero que deseen demostrar su talento con la elaboración de uno de los postres más emblemáticos de nuestra tradición culinaria.
El ganador será proclamado en directo durante la cumbre gastronómica madrileña, el martes 27 de enero de 2026.
Hasta el 15 de diciembre de 2025, todos los interesados podrán presentar su candidatura con una única receta de flan, que deberá destacar por su técnica y creatividad. Como requisito imprescindible, el flan deberá estar elaborado exclusivamente con ingredientes naturales, sin aditivos químicos de ningún tipo, y utilizando como base Huevos Redondo, poniendo en valor el producto protagonista del certamen.
Un comité técnico designado por Madrid Fusión seleccionará las seis mejores recetas recibidas para competir en la final del certamen.