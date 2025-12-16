María del Mar Rodríguez Pérez presenta en La Laguna ‘La viuda blanca’

La Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC), ubicada en la calle Daute, número 1, en La Laguna, programa este viernes (19.00 horas) la presentación del libro La viuda blanca. La cita incluye un conversatorio con su autora, María del Mar Rodríguez Pérez, de la mano de Carmen Delia Leal Bienes, licenciada en Bellas Artes y responsable de proyectos del CCPC.
En pocos años, María del Mar Rodríguez Pérez se ha consolidado como extraordinaria retratista de una sociedad canaria marcada por la represión franquista, la dictadura, la pobreza, la emigración… Editada recientemente por Baile del Sol, La viuda blanca es la tercera novela de la autora, que cierra la trilogía Relatos de unas islas desamparadas. Su trama se sitúa, por una parte, en la isla de La Palma y, por otra, en la efervescente y comprometida ciudad universitaria de La Laguna, porque es una historia que habla de emigración y olvido, pero también de compromiso político.