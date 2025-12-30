Marwán llega en febrero a Tenerife para actuar en el Búho Club de La Laguna

En febrero y marzo, Marwán se embarca en una gira muy especial y puntual, Un encuentro más allá de las canciones, pensada como una experiencia de cercanía y conexión con su público. El itinerario contempla dos conciertos en Tenerife, los días 7 y 8 de febrero (19.30 horas) en La Laguna, en el Búho Club.
Serán conciertos de aforo muy reducido en los que el artista irá más allá del formato habitual: cantará, recitará y conversará con el público, compartiendo historias, curiosidades y dinámicas que transforman cada cita en un encuentro irrepetible. Cada ciudad contará con momentos y acciones creadas expresamente para su contexto y su gente, haciendo que ningún concierto sea igual a otro. Un formato íntimo, a solas, cara a cara con el público y con un set exclusivo.
La gira, que comienza los días 5 y 6 de febrero en Gran Canaria y, además de Tenerife, también contempla paradas en Ciudad Real, Barcelona, Murcia, Cartagena, Almería, Madrid, Elche, Valencia y Bilbao, se ha anunciado mientras Marwán compone y graba su próximo disco de estudio, cuya publicación se prevé para finales de 2026.