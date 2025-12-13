Mel Ömana y Soul Sanet protagonizan el ‘ConCierto Paliqueo’ en Santa Cruz

El Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife ha preparado una sesión especial para su último ConCierto Paliqueo de la temporada, en la que contará con la participación de Mel Ömana y la banda Soul Sanet. Ellos serán los protagonistas de un show lleno de música en directo, humor y confidencias, este domingo, a partir de las 19.00 horas. La cantante grancanaria y la banda tinerfeña subirán al escenario dispuestos a contarlo y cantarlo todo.
El espectáculo, presentado por el cantante Rubén Rodríguez con 101 Brass Band, posee un original formato en el que el público podrá estar, si así lo desea, sentado en gradas en el mismo escenario, además de participar enviando sus preguntas a través de su propio teléfono móvil.
La versátil artista Mel Ömana, una de las compositoras e intérpretes más premiadas del Archipiélago y conocida por su participación en el Benidorm Fest, responderá cantando a las preguntas que le formule el conductor y el público, siguiendo su estilo musical de raíz y vanguardia. Soul Sanet estará con sus seis componentes para cantar las respuestas a base de rythm & blues y ritmos inspirados en la música de color, siguiendo el estilo que les caracteriza.
Cada sesión de ConCierto Paliqueo gira alrededor de un tema y en esta ocasión el elegido es el groove, la sensación rítmica y bailable de géneros como el funk, el jazz y el soul. Mel Ömana lo encarna con sus letras, que son un grito de empoderamiento y verdad, mientras que Soul Sanet aporta el peso coral del soul canario, capaz de levantar a cualquiera con su vibración colectiva.
El público tiene una participación muy activa, y es que puede influir en el rumbo de la entrevista. Lo hará a través de sus teléfonos móviles apuntando preguntas que los artistas deberán responder con canciones de su repertorio, en un formato dinámico y original. De esta manera, el encuentro propicia un entorno cercano entre público y artistas que entienden la música como una forma de expresión honesta, ligada al territorio y a la experiencia personal.
Las entradas están disponibles en la web del espacio dependiente del Gobierno de Canarias, www.espaciolagranja.es, y en la taquilla. El precio es de ocho euros, con tarifas reducidas para jóvenes, estudiantes, mayores de 65 años, familias numerosas, personas con discapacidad y las que estén en situación de desempleo.