‘Milenial’, ‘bocachancla’ y ‘turismofobia’ entran en el diccionario de la RAE

Milenial, farlopa, bocachancla, turismofobia, bioterrorismo, eurofobia, crudivorismo, loguearse, fotonoticia, infecciosidad y streaming son algunas de las nuevas palabras incluidas en la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE). Según el presidente de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, esta actualización cuenta con “menos pretensiones” que ediciones anteriores y es un avance de la publicación del nuevo diccionario, “mucho más renovada y amplia”.
“La mayor parte son alteraciones, modificaciones, rectificaciones o mejoras”, afirmó, antes de añadir que la edición número 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026.
PREÁMBULO A LA EDICIÓN NÚMERO 24
La responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, presentó este lunes la actualización, que recoge las 330 novedades incorporadas, entre nuevos términos y expresiones, nuevas acepciones de entradas recogidas con anterioridad, enmiendas a artículos ya existentes y supresiones.
“Este conjunto de novedades del diccionario que ahora presentamos no constituye una actualización completa, a diferencia de los 28 años anteriores, sino que se trata de una muestra del trabajo académico previa a la publicación de la nueva edición”, afirmó.
Algunas de las nuevas palabras que se incorporan pertenecen al mundo de la ciencia, la sanidad, el medio ambiente o la tecnología, como alelopatía, proceso en el que un ser vivo segrega sustancias que influyen positiva o negativamente en otro, o antibiosis, relación simbiótica entre seres, en la que uno segrega sustancias que afectan de manera negativa al otro.
En el caso del término mena (acrónimo de menor extranjero no acompañado), que el Diccionario de la lengua española define como “inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él”, se incorpora ahora su uso a veces “despectivo”.