Roma dice ‘basta’: visitar uno de sus grandes monumentos costará dos euros dentro de muy poco

La Fontana di Trevi, uno de los monumentos más visitados de Europa y uno de los emblemas de Roma, podría dejar de ser gratuita para los turistas a partir del 7 de enero. Según informa el diario El Mundo, el Ayuntamiento de la capital italiana prevé implantar un ticket de dos euros para visitantes, mientras que los residentes romanos seguirán accediendo sin coste.
La medida busca regular la elevada afluencia de público y proteger el conjunto monumental, el segundo más visitado de la ciudad solo por detrás del Coliseo.
Acceso limitado y nuevo sistema de control
Desde el pasado 22 de diciembre, el entorno de la fuente ya funciona con aforo restringido, permitiendo la permanencia simultánea de un máximo de 400 personas. El nuevo dispositivo contempla dos carriles diferenciados, uno para turistas y otro para romanos, además de la posibilidad de pago con tarjeta.
La iniciativa ha sido impulsada por el concejal de Turismo y Grandes Eventos, Alessandro Onorato, y asumida por la administración municipal, en coordinación con el Ayuntamiento de Roma, la empresa pública Zètema y la Superintendencia, detalla El Mundo.
Turismo récord y posible impacto económico
El calendario elegido coincide con el final de las fiestas navideñas, tras un periodo de alta ocupación turística. Solo en los primeros seis meses del año, la Fontana di Trevi superó los 5,3 millones de visitantes, una cifra superior al total anual registrado por el Panteón en 2024.
El cobro del acceso podría generar ingresos cercanos a los 20 millones de euros, que se destinarían a la mejora de los servicios turísticos y a la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.