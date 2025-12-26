Muere Imani Dia Smith, actriz de ‘El Rey León’

Los musicales de Broadway viven días de luto tras conocerse el fallecimiento de Imani Dia Smith, actriz de 26 años que había formado parte del elenco del musical ‘El Rey León’. La intérprete murió el pasado domingo en la localidad de Edison, en el estado de Nueva Jersey, después de sufrir una agresión con arma blanca en el interior de su vivienda, según confirmaron fuentes policiales y medios de Estados Unidos.
Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana, cuando una llamada de emergencia, alrededor de las 09:00 horas, alertó a los servicios sanitarios y a la policía de una agresión grave en un domicilio de la zona. Smith fue evacuada de urgencia al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick, donde finalmente falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.
Detenido el presunto agresor
Tras el suceso, la policía arrestó a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, pareja de la actriz. La Fiscalía del condado de Middlesex, junto con el Departamento de Policía local, informó de que el detenido ha sido imputado por un delito de asesinato en primer grado. Además, las autoridades han añadido cargos relacionados con la puesta en peligro del hijo menor de Smith, que presuntamente se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el ataque. La investigación judicial continúa abierta.
Conmoción y apoyo a la familia
La noticia ha provocado una fuerte reacción en el mundo del teatro y entre compañeros de profesión, que han expresado públicamente su pesar por la pérdida. En paralelo, la familia de la actriz ha puesto en marcha una campaña de recaudación a través de GoFundMe para afrontar los gastos derivados del fallecimiento y prestar apoyo económico y emocional a los allegados.
La iniciativa fue impulsada por su tía, Kira Helper, quien explicó que Smith deja un hijo de tres años, además de sus padres, Monique y Rawni, dos hermanos menores y un amplio círculo de amigos y compañeros que la apreciaban profundamente. En el mensaje difundido, la familia destaca la personalidad luminosa de la actriz, a la que describen como una joven llena de vida, talento y sensibilidad artística.
Los familiares también han señalado la necesidad de asistencia psicológica para el menor y el impacto que esta tragedia supone para los padres de la actriz, que ahora asumirán su cuidado. La recaudación solidaria ha superado ya los 60.000 dólares.
Trayectoria artística
Imani Dia Smith estaba vinculada a Broadway desde muy joven y alcanzó especial reconocimiento por su papel de Young Nala en El Rey León. Su muerte ha vuelto a poner el foco sobre la violencia en el ámbito doméstico, incluso en entornos creativos y culturales, y ha reabierto el debate sobre la importancia de reforzar la prevención, la detección temprana y los mecanismos de protección.