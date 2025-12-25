Muere Epic Gamer Grandma, la abuela que conquistó TikTok

La comunidad de TikTok llora la muerte de Epic Gamer Grandma, la entrañable abuela gamer que conquistó millones de pantallas demostrando que la pasión por los videojuegos no entiende de edad.
La veterana creadora de contenido, de 78 años, ha fallecido tras sufrir un derrame cerebral, tal y como confirmó su familia en redes sociales.
Epic Gamer Grandma, la abuela que rompió todos los tópicos en TikTok
Epic Gamer Grandma se convirtió en una estrella de TikTok gracias a sus vídeos jugando a videojuegos, su sentido del humor y su complicidad con las nuevas generaciones, que la convirtieron en un símbolo de ternura, energía y diversidad generacional en internet.
La noticia de su fallecimiento ha provocado una cascada de mensajes de despedida, agradecimiento y admiración por parte de seguidores de todo el mundo.
Su muerte fue anunciada por su nieto, Culsans, en una emotiva publicación en la que explicaba que se fue “rodeada de amor” y recordaba cómo, en los últimos días, la familia vio cómo iba perdiendo poco a poco la capacidad de hablar.
El mensaje, que se ha hecho viral, subraya el orgullo de los suyos por la mujer que fue antes y después de la fama digital, destacando que “la vida no se termina a cierta edad, solo cambia”.
Una despedida marcada por la enfermedad y el cariño de sus fans
Hace apenas dos meses, la familia ya había compartido con la audiencia que la salud de Epic Gamer Grandma se había resentido debido a un empeoramiento de su Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), lo que la obligó a alejarse de la exposición mediática y a recibir atención médica continuada.
Poco después, su nieto informó de que había sufrido un importante derrame cerebral y estaba sometida a un fuerte tratamiento, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.
Ahora, coincidiendo con el inicio de las fiestas de Navidad, llega la confirmación de su fallecimiento, que muchos usuarios han recibido como la pérdida de una figura inspiradora que rompió estereotipos sobre la edad, la tecnología y la presencia de las personas mayores en el mundo digital.
Su legado queda asociado a la idea de que ser mayor no está reñido con aprender, jugar y seguir conectando con los demás a través de nuevas plataformas.