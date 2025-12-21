El juego más antiguo del mundo ya se jugaba en Canarias: “Pensaban que eran tablas de queso”

En un reciente video compartido por Ann Roura (@hotannmess) en TikTok, reveló un curioso y fascinante dato histórico: los antiguos juegos de inteligencia que se jugaban en las Islas Canarias son considerados algunos de los más antiguos del mundo. Estos juegos, que comparten la misma raíz que los encontrados en Egipto y el Norte de África, se dividían en cuatro grupos principales: alineación, salto, gancho y transferencia.
Lo más interesante de esta historia es cómo estos tableros, que han perdurado hasta nuestros días, fueron prácticamente olvidados por el resto del mundo, pero sobrevivieron gracias a los pastores canarios. A pesar de la conquista, estos tableros fueron utilizados en áreas remotas y salvajes de las islas, lugares donde apenas nadie los conocía.
@hotannmess Chicas escríban si quieren que aprendamos a jugar a alguno de estos juegos 💞✨o si quieren enseñarme alguno que conozcan!!! Un millón de besos guapas #parati #fyp #culturacanaria #juegosdeinteligencia #queertok ♬ original sound – Ann Roura
Sin embargo, cuando los primeros arqueólogos los encontraron, su interpretación fue completamente distinta: pensaron que los tableros eran tablas para cortar queso o incluso herramientas utilizadas en rituales. Este error de interpretación nos ofrece una lección sobre cómo nuestra cultura y contexto histórico pueden influir en nuestra percepción de los objetos y las tradiciones.
La revelación de este legado histórico nos recuerda la importancia de preservar nuestra historia y nuestra identidad cultural. Si quieres aprender a jugar uno de estos juegos ancestrales y conocer más sobre este fascinante pedazo de la historia de Canarias, Ann Roura invita a sus seguidores a unirse en otro video para descubrir juntos cómo jugar y ayudar a conservar estas tradiciones.