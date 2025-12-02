educación

Educación habilita una nueva sede en Canarias para la PAU 2026

La medida fue confirmada por el propio consejero durante la Comisión de Educación
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, en coordinación con la Universidad de La Laguna (ULL), habilitará una nueva sede de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Instituto de Educación Secundaria (IES) José María Pérez Pulido, en Los Llanos de Aridane, para la convocatoria del curso 2025/2026, prevista en el mes de junio de 2026.

La medida fue confirmada por el propio consejero durante la Comisión de Educación celebrada este martes en el Parlamento regional, y busca “garantizar que el lugar de residencia no sea un obstáculo para el futuro académico de nuestros jóvenes y que puedan participar en esta prueba tan importante para su futuro en las mejores condiciones posibles”.

  1. Acusan a la Consejería de Educación canaria de “no tomarse en serio” el acoso escolarAcusan a la Consejería de Educación canaria de “no tomarse en serio” el acoso escolar: “No hay protocolos para estudiantes con necesidades especiales”
  2. Los exámenes de la PAU de 2026 se adelantarán en Canarias

Con esta decisión, el alumnado de 2.º de Bachillerato del Valle de Aridane y del entorno oeste de La Palma podrá realizar los exámenes sin necesidad de desplazarse hasta Santa Cruz de La Palma, evitando así los gastos, tiempos de viaje y la carga logística que tradicionalmente han asumido las familias.

La creación de esta sede en La Palma se enmarca en la estrategia de la Consejería para reforzar la equidad territorial y la accesibilidad educativa en el archipiélago. Se suma a las dos nuevas sedes ya anunciadas para 2026: Gran Tarajal (Fuerteventura) y Puerto de la Cruz (Tenerife), que darán respuesta a necesidades similares en otras zonas del territorio.

Esta decisión responde al compromiso adquirido con las comunidades educativas y atiende una demanda histórica de familias, estudiantes y profesorado palmero, que durante décadas han reclamado una solución justa y práctica para reducir las diferencias entre islas y municipios en el acceso a la universidad.

“Seguimos avanzando hacia un sistema educativo más cohesionado, equilibrado y adaptado a la realidad territorial de Canarias”, concluyó Suárez.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas