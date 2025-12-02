Educación habilita una nueva sede en Canarias para la PAU 2026

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, en coordinación con la Universidad de La Laguna (ULL), habilitará una nueva sede de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Instituto de Educación Secundaria (IES) José María Pérez Pulido, en Los Llanos de Aridane, para la convocatoria del curso 2025/2026, prevista en el mes de junio de 2026.
La medida fue confirmada por el propio consejero durante la Comisión de Educación celebrada este martes en el Parlamento regional, y busca “garantizar que el lugar de residencia no sea un obstáculo para el futuro académico de nuestros jóvenes y que puedan participar en esta prueba tan importante para su futuro en las mejores condiciones posibles”.
Con esta decisión, el alumnado de 2.º de Bachillerato del Valle de Aridane y del entorno oeste de La Palma podrá realizar los exámenes sin necesidad de desplazarse hasta Santa Cruz de La Palma, evitando así los gastos, tiempos de viaje y la carga logística que tradicionalmente han asumido las familias.
La creación de esta sede en La Palma se enmarca en la estrategia de la Consejería para reforzar la equidad territorial y la accesibilidad educativa en el archipiélago. Se suma a las dos nuevas sedes ya anunciadas para 2026: Gran Tarajal (Fuerteventura) y Puerto de la Cruz (Tenerife), que darán respuesta a necesidades similares en otras zonas del territorio.
Esta decisión responde al compromiso adquirido con las comunidades educativas y atiende una demanda histórica de familias, estudiantes y profesorado palmero, que durante décadas han reclamado una solución justa y práctica para reducir las diferencias entre islas y municipios en el acceso a la universidad.
“Seguimos avanzando hacia un sistema educativo más cohesionado, equilibrado y adaptado a la realidad territorial de Canarias”, concluyó Suárez.