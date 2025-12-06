Omayra Cazorla pospone su cita en el Auditorio de Adeje

La humorista grancanaria Omayra Cazorla se ha visto obligada a aplazar su actuación en el Mujeres World Fest por motivos de salud. La organización ha reprogramado el espectáculo para el domingo 21 de diciembre (20.00 horas) en el Auditorio de Adeje, tal y como estaba previsto inicialmente.
Las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva fecha y no es necesario realizar ningún cambio para disfrutar de su monólogo Así somos. En el caso de que se desee la devolución del precio de la localidad, los asistentes tienen hasta el viernes 19 de diciembre, a las 17.30 horas, para solicitarlo. Omayra Cazorla visitará a Adeje para volver a demostrar por qué se ha convertido en una de las cómicas más queridas de las Islas.