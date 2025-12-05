Ópera de Tenerife dice ‘Adiós a la bohemia’ en su último título del año

La vida bohemia madrileña se sube al escenario del Auditorio de Tenerife con Adiós a la bohemia, una ópera chica con música de Pablo Sorozábal y libreto de Pío Baroja. Ópera de Tenerife cierra el año con esta producción de Donostia Musika, con un prólogo teatral de un diálogo entre ambos creadores. Será este viernes y el sábado (19.30 horas).
El punto de vista dramatúrgico viene de la mano del director de escena Ignacio García y su equipo: el escenógrafo Alejandro Contreras, la diseñadora de vestuario Ana Ramos y el diseñador de la iluminación Juanjo Llorens, aunque en esta ocasión firma su reposición Jesús Díaz.
La dirección musical es de Víctor Pablo Pérez, director honorario de la Sinfónica de Tenerife, a la que dirigirá ambos días. El Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo estará dirigido por Santiago Otero.
El elenco de cantantes está liderado por la soprano Jaquelina Livieri, como Trini; el barítono Juan Jesús Rodríguez, como Ramón; el bajo Javier Castañeda, como el vagabundo, y el tenor Joan Laínez en un doble rol, como señor que lee El Heraldo y como el propio Pablo Sorozábal en la introducción.