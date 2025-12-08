El Gobierno de Canarias actualiza la prealerta en el Archipiélago: así afectará en los próximos días

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizada este lunes, 8 de diciembre, la situación por fenómenos costeros y mantiene la prealerta en todo el Archipiélago a partir de las 12.00 horas.
La decisión se adopta con base en la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La medida afecta al litoral norte de Gran Canaria y a las costas norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
Cómo afectará la prealerta
La Dirección General de Emergencias detalla que el mal estado del mar se debe a la presencia de mar de fondo, con variaciones previstas durante los próximos días.
Lunes 8 de diciembre
– Viento de componente sur, fuerza 1–3 (1–20 km/h).
– Mar rizada y mar de fondo del noroeste en aumento hasta los 4 metros.
– Oleaje de mar combinada de 2,5 a 4 metros.
– Pleamar entre las 15.30 y las 16.10 horas.
– Coeficiente de marea: 68.
– Período pico de olas: 18–22 segundos.
Martes 9 de diciembre
– Viento de componente sur, que rolará a componente oeste en la segunda mitad del día, fuerza 1–3 (1–20 km/h).
– Mar rizada, con áreas locales de marejadilla en altamar entre las islas occidentales y al norte de La Palma.
– Mar de fondo del noroeste de 3–4 metros.
– Oleaje de mar combinada de 3–4,5 metros.
– Pleamares: 03.50–04.30 horas y 16.25–17.05 horas.
– Coeficientes de marea: 63 y 59.
– Período pico de olas: 16–18 segundos.
Miércoles 10 de diciembre
– Viento del norte y nordeste, fuerza 3–4 (12–28 km/h), aumentando a fuerza 5 (29–38 km/h) en altamar entre islas.
– Marejadilla que aumentará a marejada antes del mediodía en todo el Archipiélago.
– Mar de fondo del noroeste de 2,5–3,5 metros.
– Oleaje de mar combinada de 3–3,5 metros.
– Pleamares: 04.40–05.30 horas y 17.20–18.05 horas.
– Coeficientes de marea: 55 y 52.
– Período pico de olas: 13–16 segundos.
Una predicción de oleaje de mar combinada de 2,5 a 4,5 metros implica que el 67% de las olas tengan una altura media de 1,6–2,9 metros; un 10% tengan una altura media de 3–6 metros; un 1% presenten una altura media de 4–8 metros, y que la ola máxima pueda alcanzar los 9 metros.
Recomendaciones para la población
La Dirección General de Emergencias insta a la población a seguir las siguientes indicaciones ante fenómenos costeros:
- Proteger la vivienda ante una posible invasión de agua del mar.
- No situarse en extremos de muelles o espigones, ni acercarse a zonas donde rompen las olas para tomar fotografías o vídeos.
- Evitar la pesca en zonas de riesgo.
- No circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa.
- No bañarse en playas apartadas o poco conocidas, donde puedan existir remolinos locales.
- Evitar el baño en playas con bandera roja, con fuerte oleaje o resaca, o sin servicios de vigilancia y salvamento.
- No practicar deportes ni actividades náuticas en áreas afectadas por mar de fondo y no acampar en la playa durante alertas por temporal.
- No permanecer cerca del mar si se aprecia oleaje anómalo, aunque parezca calmarse.
- Asegurar el amarre de embarcaciones en lugares resguardados.
- Advertir a otras personas que se encuentren en zonas peligrosas.
- En caso de caer al agua, alejarse de la zona donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar al rescate.
- Si se intenta salir y el oleaje arrastra, mantener la calma, no nadar contracorriente y dejarse llevar hasta que la corriente pierda intensidad.
- Si se observa a alguien caer al agua desde tierra, lanzar un cabo con flotador u objeto que permita aferrarse y avisar al 1-1-2.
- Para solicitar información, está disponible el teléfono 0-12.