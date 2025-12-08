Muere la mujer herida por un golpe de mar en la costa de Tenerife: ya son cuatro los fallecidos

Una mujer que había sido hospitalizada tras el golpe de mar en el sur de Tenerife es la cuarta víctima mortal de este suceso y en el que continúa la búsqueda de una persona desaparecida, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias.
La tragedia ocurrió pasadas las 16.00 horas del domingo, cuando una ola golpeó en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, municipio de Santiago del Teide.
Tres personas fueron rescatadas muertas y una mujer que había sido evacuada a un hospital ha fallecido esta noche.
Amplio operativo por el golpe de mar
Ante la magnitud del incidente, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad activó un dispositivo de gran alcance en el que participan: Helimer de Salvamento Marítimo, Helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Helicóptero medicalizado del SUC, varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, Guardia Civil, Policía Local y personal sanitario de la zona
Los equipos de emergencia confirmaron la muerte de tres personas en el lugar. Otra víctima fue recuperada en parada cardiorrespiratoria, permaneciendo bajo maniobras de reanimación avanzada.
El trágico episodio se produce en un contexto de prealerta por fenómenos costeros activa en Canarias, donde el Gobierno autonómico había advertido en los últimos días del riesgo de acercarse a zonas expuestas del litoral.