Rayco García se convierte en el máximo accionista del CD Tenerife

La noticia más importante de la Junta General de Accionistas del CD Tenerife fue madrugadora. Saltó cuando el secretario del consejo de administración blanquiazul, Antonio Porro, recitó todos los representantes presentes en la sala y el número de acciones, propias o delegadas, que representaban cada uno.
Rayco García presentó casi 172.000 acciones, una vez adquirido el paquete de Juan Pelayo, por lo que se coloca por delante de José Miguel Garrido, quien posee en torno a 160.000 títulos. De esta manera, el también consejero de la entidad incrementa notablemente su presencia accionarial en el club.
En la mesa presidencial figuraban el notario habitual, el presidente Felipe Miñambres y el consejero delegado, Antonio Porro. El resto de consejeros, Rayco García, Ayoze Garcia y Sheila Trujillo, se ubicaron en los asientos delante de la mesa. También destacó la presencia, entre otros, de los exconsejeros Octavio Cabrera y Francisco Heredia, así como los representantes legales de José Miguel Garrido (Eolus Capital y Only One Way); Conrado González y Miguel Concepción (Traysesa).
Durante la cita estuvo representado el 79,8 % del capital social de la entidad (421 972 acciones).
El primero punto, referente al examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 24-25, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, y del informe de gestión, fue aprobado por un 52,56% del capital social presente en la sala.
El segundo punto era el relativo a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 24-25, que fue respaldado por el 52,58%. La tercera cuestión a aprobar fue la aprobación de la gestión del Consejo de Administración 2024-2025, recibió un 52,81% de consenso. No obstante este punto requirió una explicación.
Respecto a la acción social de responsabilidad solicitada el 25 de febrero de 2025, se votó a favor de la gestión del consejo que en ese momento dirigía al club, a excepción de Samuel Gómez Abril, Paulino Rivero y Conrado González Bacallado, afectados precisamente por dicha acción de responsabilidad civil solicitada. Al respecto, Porro explicó que hay un litigio judicial vivo, por lo que no se anuló dicho acuerdo de la junta. A pesar de esto, sigue estando vigente (tenía un período de cuatro años) la posibilidad de reclamar contra Santiago Pozas y Juan Guerrero.
Junta Extraordinaria
La celebración de la Junta Ordinaria dio paso a la Extraordinaria, que constó de cuatro puntos. En la misma se aprobó que el consejo de administración de la entidad quede fijado en cinco miembros con un 52,90% de respaldo.
La única propuesta aprobada por unanimidad fue la referente a la fijación del número mínimo y máximo de consejeros, consecuente modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales.
Solo uno fue rechazado, el referido a rebajar de 75 a 35 acciones ncesarias para estar presente en las futuras juntas. Una propuesta impulsada por Rayco García y los pequeños accionistas de la entidad.
Los votos del sindicado bloquearon dicha iniciativa con el 58,06% del capital social representado. 245.004 acciones votaron en contra de rebajar el número mínimo exigido para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en la Junta General.
Se aprobó el último punto, relativo a la delegación de facultades para la ejecución, elevación a público y solicitud de inscripción de los acuerdos que se adopten. con un 52,90% del capital presente.