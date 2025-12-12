Rescatan a un hombre arrastrado por el mar en Tenerife en plena alerta máxima por la borrasca Emilia

Un hombre ha sido rescatado en la tarde de este viernes por efectivos de Salvamento Marítimo y de los bomberos tras haber sido arrastrado por el mar en la playa de La Arenita, en El Palmar, en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).
En la emergencia intervino una salvamar de Salvamento Marítimo, un grupo de bomberos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado el Cecoes 112 a Europa Press.
Finalmente, el afectado, que presentó lesiones de carácter leve, arribó en la Salvamar al muelle de Los Cristianos, en el sur de la isla, tras ser inicialmente auxiliado por efectivos de los Bomberos. Una vez en tierra, fue asistido por un equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Alerta máxima por oleaje e inundaciones
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha activado este viernes, 12 de diciembre, la alerta máxima por riesgo de inundaciones costeras y ha elevado a alerta máxima la situación por fenómenos costeros.
El aviso por inundaciones costeras está vigente desde las 18:00 horas y afecta a toda la comunidad autónoma, con especial atención a los periodos próximos a las pleamares, entre dos y tres horas antes y después.
Los horarios previstos son:
- Sábado: entre las 07:55 y 08:40 horas, y entre las 20:40 y 21:20 horas.
- Domingo: entre las 09:00 y 09:40 horas, y entre las 21:40 y 22:15 horas.
Según la información oficial, el mal estado del mar, combinado con viento fuerte de componente norte, puede provocar inundaciones costeras puntuales por saltos de oleaje en zonas de baño, paseos marítimos y carreteras cercanas a la línea de costa, especialmente en las horas de pleamar.
En cuanto al oleaje, se espera una altura significativa de mar combinada de entre 5 y 7 metros en las costas norte, este y oeste de las Islas de mayor relieve, así como en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de la costa, las olas podrían situarse entre 2,5 y 4 metros.
Los datos técnicos advierten de que un 10% de las olas podría alcanzar entre 6 y 9 metros, y que de forma puntual algunas podrían situarse entre los 8 y 12 metros, incrementando el riesgo en zonas expuestas.
Rescates por golpes de mar
La difusión del vídeo coincide con varios incidentes recientes en la costa canaria relacionados con el fuerte oleaje.
El 8 de diciembre, una mujer que había sido hospitalizada el día anterior, domingo, tras un golpe de mar en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes (Tenerife), falleció, elevando a cuatro las víctimas mortales de ese suceso, en el que continúa desaparecida una persona.
El 9 de diciembre, un hombre de 27 años, de nacionalidad italiana, falleció tras una caída al mar en Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote) cuando pescaba, mientras otro resultó herido de carácter moderado.
Ese mismo día, un hombre fue rescatado del mar en Zoco Negro, en la Playa de Arinaga (Gran Canaria), con contusiones moderadas, tras la intervención de los servicios de emergencia.