Revólver viene en enero al Archipiélago con su gira ‘Más allá de El Dorado’

Nada más comenzar 2026, el calendario musical de las Islas tiene marcada en rojo una cita muy especial para los seguidores del rock en español: Carlos Goñi y los músicos que integran Revólver traen su celebración del disco El Dorado, que en 2025 ha cumplido su 30º aniversario. La velada tendrá lugar el próximo 2 de enero, a partir de las 20.00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
EL ITINERARIO
La gira Más allá de El Dorado, que recala en Canarias de la mano de El Búho La Laguna, consta de una serie de 11 conciertos por España que incluso desde antes de ponerse en marcha ya había colgado el cartel de entradas agotadas en la mayor parte de las ciudades.
Hasta la fecha, la gira ha contemplado escenarios de Madrid, ciudad natal de Carlos Goñi; Valencia, donde la banda se formó en 1988; San Sebastián, Oviedo, La Coruña, Murcia y Málaga. Tras la cita en el Alfredo Kraus, el tour regresa a la Península, con dos conciertos más en Sevilla y Barcelona, previstos para el 11 de enero y el 5 de febrero, respectivamente. El de la Ciudad Condal ya ha agotado las entradas, mientras que el de Sevilla está a punto de hacerlo.
En este nuevo espectáculo que supera las dos horas de duración, Carlos Goñi y sus músicos interpretan todas las canciones del disco El Dorado, así como otros temas que han marcado la trayectoria de una banda que se define a partir de su voluntad de fusionar el rock con el country y el blues.
El líder de la formación levantina pone de relieve la importancia del disco publicado en 1995, grabado entre Londres y Marbella en apenas dos meses, entre diciembre de 1994 y enero de 1995, afirmando que, al igual que su álbum Básico, editado dos años antes, fue, sin duda alguna, el solar donde se comenzó a “edificar el sonido que a día de hoy sigue siendo santo y seña de la casa”.
Canciones como Tú y yo, Nacidos para la gloria, Si es por ti y La fortuna, que forman parte tanto del trabajo discográfico como de la gira Más allá de El Dorado, iniciada el pasado septiembre y que llega el 2 de enero a la isla de Gran Canaria, constituyen páginas esenciales de uno de los capítulos más memorables de la música en español.
Las entradas para asistir al concierto de Gran Canaria se pueden adquirir tanto en el sitio web del Auditorio Alfredo Kraus (auditorioalfredokraus.es) como en la página oficial de Revólver (gruporevolver.es).