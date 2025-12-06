Rogelio Botanz reúne en torno a las tradiciones a las localidades de Legazpi, La Matanza y Tegueste

El grupo folclórico Sustraiak (Raíces) se fundó en Legazpi (Guipúzcoa) hace 50 años y ha venido a Canarias a celebrarlo. Estas cinco décadas coinciden con la llegada del legazpiarra Rogelio Botanz a las Islas y su vinculación, docente, cultural y familiar con La Matanza de Acentejo y, en su tiempo, con los encuentros de deportes autóctonos vascocanarios que se celebraron en Tegueste.
La coincidencia de fechas, lugares y símbolos ofrece una oportunidad para un encuentro entre comunidades distantes 2.000 kilómetros, pero que comparten el mismo empeño en el cultivo de sus raíces culturales, así como la memoria del hierro transformado en herramienta agrícola, que garantizó su sustento y es símbolo de esfuerzo, identidad y continuidad histórica.
La iniciativa, auspiciada por Botanz, contempla hoy sábado (18.00 horas), en la plaza de El Salvador matancera, la escenificación de El Baile del Niño, tradición del municipio que se sitúa en el siglo XVII, y la Espatadantza de Legazpi, de la misma época, que volverá a mostrarse mañana domingo en la plaza de San Marcos de Tegueste (12.00), junto a la Danza de las Flores, del siglo XVI.