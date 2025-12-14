Román Rodríguez: “Canarias confirma un modelo fallido que genera mucha riqueza y mantiene bajos salarios, pobreza y desigualdad”

Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), denuncia que “Canarias crece económicamente, pero ese persistente incremento del Producto Interior Bruto (PIB) no se distribuye adecuadamente, aumentando de forma sustancial los ingresos de las grandes fortunas mientras buena parte de la población atraviesa crecientes dificultades para desarrollar una vida digna, para llenar la cesta de la compra o para acceder a una vivienda. Siendo líder en bajos salarios, pobreza y desigualdad”. Por ello, plantea la urgencia de adoptar políticas volcadas en los servicios públicos, la vivienda, la calidad del empleo y la mejora de los salarios, así como una fiscalidad más progresiva y justa.
El crecimiento económico ha sido una constante en los últimos años. Rodríguez indica que ya en junio de 2023 se igualó el PIB previó a la pandemia de la Covid. Y en estos últimos años el incremento del PIB ha sido superior a la media del Estado español. Sin embargo, “las clases medias y trabajadoras ven como no se incrementan suficientemente sus ingresos mientras la inflación aumenta y les hace perder mucho poder adquisitivo. Salarios de ayer, ya de por sí bajos, con precios de hoy, mucho más altos”.
El pasado 2024 se logró el récord absoluto de llegadas de turistas con 17,8 millones, 2,7 millones más (17,9%) que los visitantes del año 2019, antes de la pandemia. Con una facturación de 22.351 millones de euros, cifra jamás antes alcanzada. Supone 2.786 millones más (14,2%) que en 2023, año en que los ingresos turísticos fueron 19.565 millones. Esos datos espectaculares no impactan en el conjunto de la sociedad canaria, que continúa a la cola del Estado español en la mayoría de los parámetros.
Recuerda, asimismo, que la riqueza se concentra cada vez en menos manos. Una minoría de 7.113 personas acumulan conjuntamente una riqueza de 25.811 millones de euros, el equivalente al 47,6 % del PIB de Canarias de 2023. Además, como señala un informe de la Universidad de La Laguna, “el 10 % de los hogares que más riqueza acumulan poseen aproximadamente el 60 % de la riqueza” y la mitad inferior de los hogares (“el 50 % que menos tiene”) posee solamente entre el 2 % y el 4 % del total de la riqueza de nuestro Archipiélago. Apuntando, asimismo, que el 10% más rico acumula entre 80 y 85 veces más riqueza que el 50 % más pobre en Canarias. En el resto del Estado esa relación es de entre 45-50 veces.
Bajos salarios
Respecto al empleo, crece significativamente, impulsado por el sector turístico. “Pero otra cosa bien distinta es su calidad, en términos de bajas retribuciones, malas condiciones laborales, inestabilidad y precariedad. Así, en 2024, a pesar de los buenos datos económicos para las empresas, Canarias es la comunidad autónoma con el salario medio bruto más bajo, con 2.051,7 euros frente a la media estatal que fue de 2.385,6 euros”.
Con relación a la pobreza destaca que la tasa AROPE en Canarias en 2024 fue del 31,2% de la población frente al 25,8% en España. Esto significa que 695.402 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Mientras, la tasa de pobreza severa afectó al 10,1% de la población en 2024, creciendo 4 décimas respecto a 2023 (9,7%). Este dato en España fue del 8,4%. La pobreza severa se mide con el umbral del 40% de la mediana de la renta de España. Esto significa que en 2024 había en el Archipiélago 225.000 personas con ingresos inferiores a 644 euros al mes, es decir, por debajo del umbral que marca la pobreza más extrema. Con datos alarmantes, además, en pobreza infantil, el 40,2% de niños, niñas y adolescentes de Canarias (unos 91.000) viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las más altas del Estado.
El secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista asegura que “urge, por tanto, un profundo cambio en las políticas económicas, fiscales y sociales, así como más y mejor empleo, para que esta sociedad sea más justa y cohesionada. Para que los buenos datos económicos impacten, de verdad, en el bienestar colectivo”.