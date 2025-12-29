De trufa, turrón, nata o crema, ¿cuál es el tuyo?: HiperDino te endulza el Día de Reyes con roscones de varios sabores al mejor precio

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino endulza estas navidades y, especialmente el 6 de enero, Día de la llegada de los Reyes Magos, con una amplia selección de roscones para deleitar los diferentes paladares de su clientela.
Así, este año la cadena de tiendas ofrecerá en su sección de panadería, y a partir del 3 de enero, roscones frescos sin relleno; relleno de crema; de trufa; turrón; con doble sabor o relleno de nata. Además de estos sabores, HiperDino ha incorporado nuevamente este año, tipologías de roscones destinados a las personas con celiaquía o intolerancia a la lactosa, y así en la sección de panadería, la clientela podrá encontrar el roscón de nata sin gluten; el tradicional sin gluten y el de sin gluten y sin lactosa.
En cuanto a las dimensiones de este producto específico navideño, HiperDino ofrecerá variedad de tamaños desde el roscón de 400 gramos hasta el kilo el de mayor dimensión y lo hará además al precio más competitivo del mercado, pudiendo acceder la clientela de HiperDino a un roscón de medio kilogramo desde 4,99 euros.
Para el responsable de compras de la sección de panadería de HiperDino, Roberto Suárez, “HiperDino se adelanta cada año a la Navidad y lo hace con este producto estrella de la noche previa y el mismo Día de Reyes. Somos la primera cadena de supermercados que ofrecemos este producto a sus clientes desde mitad de noviembre, (en refrigerado) y lo hacemos por el éxito que tiene en los hogares isleños que disfrutan con mucha ilusión de este dulce que es tradicional y que desde que lo ve en tienda, percibe que la Navidad ya se avecina y todo lo que ello conlleva”.
Suárez ha explicado, que la cadena de tiendas, además, hace una fuerte apuesta por el producto local y por los roscones elaborados en Canarias. En ese sentido ha detallado que la sección de panadería “incluirá desde el día 3 de enero roscones frescos de industrias tan consolidadas y nuestras como son Hermanos Rodríguez con base en Fuerteventura y Pasteror en Gran Canaria. En el caso de Hermanos Rodríguez nos ofrecerá los roscones sin relleno de 650 gramos y con relleno de 750 gramos. Pasteror, por su parte nos traerá los roscones de nata, crema y turrón que cada año son un éxito de ventas. HiperDino es una marca canaria, la referente en el sector de alimentación y por ello damos cobertura a nuestros productos locales y apostamos por ellos para que encabecen en esos días, los lineales de estos productos dulces tradicionales que son los roscones”, explica.
HiperDino, este año ha comercializado como novedad durante la precampaña navideña, el mini roscón de nata de 125 gramos que ha sido un éxito de ventas.
Sobre HiperDino
HiperDino cuenta en la actualidad con 291 tiendas en Canarias y Baleares y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.