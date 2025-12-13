cultura

RVFV lidera el capitalino Trend Festival XXL

La zona de amparcamientos del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife, alberga este sábado una propuesta musical dedicada a los sonidos urbanos, de dentro y fuera de las Islas
El almeriense RVFV. / DA
El Trend Festival XXL aterriza este sábado en la zona de aparcamientos del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife. Impulsado por Deep Delay Producciones y La Trend, con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur, entre las 17.00 y las 23.00 horas se irá desgranando un cartel encabezado por el almeriense RVFV, referente de la new wave urbana, en el que también figuran El Cejas y Mowlihawk, junto a la fuerza del talento canario representado por Adrián Denniz b2b Mike, Pablo Orribo y Oceann.

Las entradas están disponibles en el sitio web latrendfest.com, al precio de 15 euros, con la posibilidad de adquirirlas también mediante el Bono Cultural Joven “para los dieciochoañeros de este ejercicio”.

