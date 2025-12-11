Sex Sodio Sullivan presenta en concierto su álbum ‘La vida es un videojuego’

La Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna programa este jueves, a partir de las 20.00 horas, un concierto del grupo de rock alternativo Sex Sodio Sullivan, que cierra la programación de 2025 del ciclo Efecto Laguna, organizado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM).
La presentación del disco La vida es un videojuego culmina un episodio creativo para la banda canaria, tras el lanzamiento de un bonus track el pasado 26 de septiembre, una pieza que completa el universo conceptual del proyecto y evidencia la evolución sonora y musical del grupo.
La propuesta de Sex Sodio Sullivan propone una experiencia con un sonido que combina la energía y la experimentación. Para la banda, actuar en el Teatro Leal dentro de este ciclo “es una celebración del recorrido realizado y de todo lo vivido”.
Formada por Manu Hernández (voz y guitarra), Héctor Ríos (batería) y Raúl Almenara (bajo), y con una notable discografía –Un millón de pequeñas piezas, Ultramar, Tokamak y Stellarator y La vida es un videojuego-, esta banda de rock de autor destaca por un directo intenso y una estética muy cuidada.