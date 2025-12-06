Sherelle: “Sin festivales basados en la comunidad, como Her, no existiría la cultura de clubes”

Her Festival celebra su séptima edición con una potente jornada musical, este sábado en el Espacio Cultural El Tanque, en la capital tinerfeña (desde las 16.00 horas), que reúne a figuras clave de la electrónica contemporánea como Instropekt, DJ Aydeen, Bliss, Irtap, Vandala, Dyatlove o Carlotto Rosse & T. Modet. Entre ellas destaca Sherelle, productora y dj londinense reconocida por su sonido acelerado y visceral que fusiona footwork, jungle y drum’n’bass, que nos habla sobre su trayectoria y el trabajo que viene a presentar a Her.
Fundadora del sello Hoover Sound y del colectivo Beautiful -plataforma dedicada a impulsar a comunidades negras y queer en la electrónica-, Sherelle se ha consolidado como una de las voces más influyentes del panorama actual. En Her Festival 2025 presentará un set de alta intensidad que reivindica la pista como espacio de energía compartida, resistencia y libertad.
-Esta será su primera vez actuando en Her. ¿Qué le atrajo de este festival y qué es lo que más le entusiasma compartir con el público?
“Estoy muy feliz de estar aquí, ya que la Isla es un lugar muy hermoso. Formar parte de un festival como Her es maravilloso porque apoyo el valor de participar en un festival feminista”.
-Su sonido ha sido descrito como enérgico, transgresor y descaradamente rápido. ¿Cómo describiría la evolución de su identidad musical?
“Ha cambiado a lo largo de los años. Me encanta profundizar y buscar en la música constantemente. He tenido la suerte de viajar a muchos lugares y eso ha ayudado a moldear mi sonido. Al ser de Londres, también estoy acostumbrada a escuchar muchísima música. Es importante seguir evolucionando”.
-Ha tocado en algunos de los escenarios más importantes de la música electrónica. ¿Qué papel desempeñan los festivales locales y emergentes -como Her- en el ecosistema actual de la cultura de clubes?
“Sin festivales basados en la comunidad, como lo es Her, que están profundamente arraigados en la cultura y que realmente apoyan el talento local y emergente, no existiría la cultura de clubes. Deberíamos apoyar más los festivales, espacios y proyectos de base que ayudan a crear a la próxima generación de dj y productores para que puedan desarrollar todo su potencial”.
-¿Podría compartir un momento o experiencia de su carrera que le haya marcado significativamente como artista?
“Poder viajar y conocer el mundo me ha ayudado a formar mi visión. Conocer a distintos tipos de personas y comprender mejor otras comunidades. Hay tanta belleza en el mundo… Creo que la gente debería centrarse más en eso que en las divisiones que algunos intentan crear”.
-Tenerife tiene una comunidad de música electrónica en crecimiento. ¿Tiene expectativas o curiosidad por tocar aquí para un público nuevo?
“Creo que lo bueno de haber sido invitada por el festival Her es que podré compartir lo que mi cultura, siendo de Londres y de ascendencia antillana, tiene para ofrecer”.
-Sus sets suelen sentirse como viajes: atrevidos, emocionales y técnicamente precisos. ¿Qué guía sus decisiones al construirlos?
“Hoy en día, es un trago de tequila y un Club-Mate lo que guía mi proceso. Realmente toco según cómo me siento, solo espero que la gente confíe en el viaje”.
-Más allá de pinchar, ha estado involucrada en plataformas y proyectos que apoyan a nuevos talentos. ¿Qué le motiva en este trabajo y qué impacto espera que tenga en la próxima generación?
“Siendo negra y queer en una escena predominantemente blanca, he intentado usar mi influencia para hacer el bien creando espacios que artistas como yo puedan utilizar. Beautiful es un espacio que tengo en Londres que permite que personas negras y miembros LGBTQI+ usen mi estudio de grabación de forma gratuita, equilibrando un poco el terreno de juego”.
-Para terminar, ¿hay algún proyecto, lanzamiento o colaboración próximo que le emocione?
“Estoy planeando lanzar otro álbum pronto. Y también salir de gira con mi show audiovisual”.