Sistemas inteligentes transforman la movilidad y seguridad vial en Tenerife

La red de carreteras de Tenerife vive uno de los momentos de mayor transformación de las últimas décadas. El Cabildo insular ha impulsado durante este mandato una batería de inversiones, contratos y proyectos orientados a mejorar la fluidez del tráfico, reforzar la seguridad vial y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, conectada y adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía.
Uno de los pilares fundamentales de la estrategia establecida es la renovación del contrato para la Explotación y Mantenimiento del Centro de Información de Carreteras (CIC) y de los Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS), dotado con 12.970.148,52 euros para los próximos tres años, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, lo supone un incremento del 227,28% respecto al contrato anterior.
Este servicio garantiza la vigilancia permanente de los túneles y carreteras de la isla mediante cámaras, sensores, paneles de mensajería variable y herramientas avanzadas de gestión del tráfico que permiten actuar con rapidez ante cualquier incidencia.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca el valor de esta infraestructura tecnológica para la seguridad de miles de conductores ya que “permite actuar con inmediatez ante cualquier incidencia y mejorar la experiencia de conducción de miles de usuarios cada día”.
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, resalta que esta renovación “permitirá una supervisión más precisa del tráfico y de las condiciones en los túneles, lo que redundará directamente en la seguridad de los conductores. Estamos reforzando la capacidad técnica del Cabildo para responder ante cualquier situación y mejorar la gestión del tráfico en tiempo real”.
Plan de modernización
Las nuevas licitaciones vinculadas al mantenimiento inteligente de las carreteras, la conservación de zonas verdes, el suministro de materiales para la red viaria, la ejecución de obras en la totalidad de los municipios de Tenerife e importantes enclaves como Anaga así como la finalización de actuaciones clave en la TF-1, suman una inversión superior a los 75 millones de euros.
Todas estas actuaciones se integran en un plan integral de modernización que pretende dar respuesta a los retos presentes y futuros de movilidad en la isla.
La presidenta del Cabildo define que “cada euro que destinamos a mejorar nuestras carreteras es una inversión directa en seguridad, en calidad de vida y en cohesión territorial”.
Estas actuaciones combinan tecnología, conservación ambiental, obras de rehabilitación y refuerzo de la infraestructura, articuladas bajo una estrategia global orientada a modernizar los más de 1.400 kilómetros de vías insulares, una red que soporta una de las densidades de tráfico más altas del país.
Uno de los hitos más importantes de este periodo es la finalización de las obras de asfaltado en la autopista del Sur (TF-1) en el tramo comprendido entre Arico, Fasnia y Güímar, una intervención estratégica de 30 millones de euros que ha permitido modernizar 24 kilómetros de vía.
Estas actuaciones reforzarán de forma notable la seguridad y el confort en uno de los ejes viarios más importantes de la isla.
“La TF-1 es una arteria fundamental para Tenerife. La renovación de estos 24 kilómetros supone una mejora directa en la seguridad de más de 70.000 conductores diarios y forma parte de nuestro compromiso por transformar la red viaria con criterios de eficiencia y sostenibilidad”, indicó Rosa Dávila.
Conservar zonas verdes
La apuesta por la conservación, la mejora y limpieza de las zonas verdes que rodean las carreteras insulares está dotada con 18 millones de euros. Este servicio abarcará 2,2 millones de m2 y permitirá la contratación de alrededor de 100 personas.
Por otra parte, la Consejería de Carreteras, ha puesto en marcha un nuevo sistema de contratación para garantizar el suministro estable de materiales destinados al mantenimiento de la red insular, con una inversión de 10 millones de euros durante diez años.
El consejero Dámaso Arteaga apunta que esta herramienta permitirá actuar con eficacia y rapidez ya que “nos dotará de todo el material necesario para mantener la seguridad en nuestras carreteras”.
Esta medida complementa los contratos adjudicados por 43,3 millones de euros para la conservación en las zonas Centro, Norte, Oeste, Sur y Anaga, garantizando equipos especializados para arreglos de firme, perfilado de cunetas, limpieza de vertidos, mantenimiento de márgenes y visibilidad de marcas viales.
Las obras emprendidas por el Cabildo en las carreteras de la isla son numerosas con la licitación de proyectos de rehabilitación de 21 carreteras insulares.