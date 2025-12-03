política

Sociobarómetro en Canarias: el PSOE ganaría las elecciones

Además de la subida de socialistas, CC y Vox -segunda opción de voto para los más jóvenes-, el PP sufre una leve bajada
Sociobarómetro en Canarias: el PSOE ganaría las elecciones
El PSOE ganaría las elecciones. Archivo
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El PSOE volvería a ganar las elecciones al Parlamento de Canarias si estas se celebraran en el momento actual, acaparando el 33,1% de los votos de los residentes en el Archipiélago, con siete puntos sobre el mismo periodo del año pasado.

Le seguiría Coalición Canaria (CC), con una intención de voto del 23,7% y 4,5 puntos más que en 2024, y en tercer lugar, continuaría el Partido Popular (PP), que conseguiría el 17,5% de los apoyos, registrando una leve bajada de 0,2 puntos.

  1. El PSOE mantiene la mitad de los municipios que ganó en 2023 en el sur de TenerifeEl PSOE mantiene la mitad de los municipios que ganó en 2023 en el sur de Tenerife
  2. Era una de las propuestas más repetidas por los jóvenes y ahora la ministra Sira Rego lo confirmaEl PSOE gana en Canarias pese al notable crecimiento del Partido Popular

Vox pasaría a ser la cuarta fuerza política en las Islas, al subir 1,7 puntos y alcanzar el 7,3%, mientras que Nueva Canarias (NC) se quedaría con el 6,8% de la tarta parlamentaria, al perder 1,1 puntos.

Unidas Podemos (USP) pasaría del 4,1% de los votos al 1,1%; Drago Verdes Canarias también bajaría, desde el 1,1% del año pasado a, 0,7% actual, y Agrupación Socialista Gomera (ASG) alcanzaría el 0,5% de los votos regionales, con una leve subida.

Tras los datos genéricos y, en buena medida, previsibles del Sociobarómetro de Canarias que elabora el Centro UNED Gran Canaria, se pueden hallar algunos otros que resultan sorprendentes, como el hecho de que la ultraderecha sea la segunda opción política preferida por los jóvenes canarios de entre 18 y 24 años, con un 17,9% de la intención de voto, superada solo por quienes votarían al PSOE en ese tramo de edad, que supone el 29,1%.

Sociobarómetro en Canarias: el PSOE ganaría las elecciones
Sociobarómetro en Canarias: el PSOE ganaría las elecciones. DA

El apoyo a Vox va descendiendo conforme aumenta la edad, hasta el extremo de no suponer ni siquiera una opción en el caso de las personas de entre 65 y 74 años, donde obtiene el cero por ciento de los votos, aunque el 2,7% de los mayores de 75 años sí votaría hoy a la ultraderecha.

Los datos por islas no revelan grandes diferencias con los genéricos del conjunto del Archipiélago, excepto en La Gomera, donde la poderosa ASG acapararía la mitad de los votos si las elecciones al Parlamento fueran hoy (49%), seguida del PSOE, con el 25,6% de los apoyos, y de CC, con un 10,4%.

La otra isla en la que los socialistas no están a la cabeza es La Palma, donde CC es la primera fuerza, con un 32,4%, seguida del PP, que se queda con el 30,4%, y con el PSOE en tercera posición (21%). Tenerife es, detrás de El Hierro (40,8%), la isla donde más apoyos encuentra el PSOE, con un 36,3% del total, seguido de CC (31,9%). En Gran Canaria los socialistas también reinan, con un 30,7%, seguidos del PP (19,7%) y con CC a bastante distancia (13,7%).

Por sexos, la intención de voto replica la media general, sin grandes diferencias, excepto en lo que a la ultraderecha se refiere, donde se abre una brecha. Un 9,9% de los votantes masculinos le daría hoy su apoyo y solo un 4,8% de las mujeres. Por nivel de estudios, un 29% de los univeritarios votaría al PSOE, un 21%, a CC, un 19% al PP y un 13%, a Vox.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas