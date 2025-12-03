Sociobarómetro en Canarias: el PSOE ganaría las elecciones

El PSOE volvería a ganar las elecciones al Parlamento de Canarias si estas se celebraran en el momento actual, acaparando el 33,1% de los votos de los residentes en el Archipiélago, con siete puntos sobre el mismo periodo del año pasado.
Le seguiría Coalición Canaria (CC), con una intención de voto del 23,7% y 4,5 puntos más que en 2024, y en tercer lugar, continuaría el Partido Popular (PP), que conseguiría el 17,5% de los apoyos, registrando una leve bajada de 0,2 puntos.
Vox pasaría a ser la cuarta fuerza política en las Islas, al subir 1,7 puntos y alcanzar el 7,3%, mientras que Nueva Canarias (NC) se quedaría con el 6,8% de la tarta parlamentaria, al perder 1,1 puntos.
Unidas Podemos (USP) pasaría del 4,1% de los votos al 1,1%; Drago Verdes Canarias también bajaría, desde el 1,1% del año pasado a, 0,7% actual, y Agrupación Socialista Gomera (ASG) alcanzaría el 0,5% de los votos regionales, con una leve subida.
Tras los datos genéricos y, en buena medida, previsibles del Sociobarómetro de Canarias que elabora el Centro UNED Gran Canaria, se pueden hallar algunos otros que resultan sorprendentes, como el hecho de que la ultraderecha sea la segunda opción política preferida por los jóvenes canarios de entre 18 y 24 años, con un 17,9% de la intención de voto, superada solo por quienes votarían al PSOE en ese tramo de edad, que supone el 29,1%.
El apoyo a Vox va descendiendo conforme aumenta la edad, hasta el extremo de no suponer ni siquiera una opción en el caso de las personas de entre 65 y 74 años, donde obtiene el cero por ciento de los votos, aunque el 2,7% de los mayores de 75 años sí votaría hoy a la ultraderecha.
Los datos por islas no revelan grandes diferencias con los genéricos del conjunto del Archipiélago, excepto en La Gomera, donde la poderosa ASG acapararía la mitad de los votos si las elecciones al Parlamento fueran hoy (49%), seguida del PSOE, con el 25,6% de los apoyos, y de CC, con un 10,4%.
La otra isla en la que los socialistas no están a la cabeza es La Palma, donde CC es la primera fuerza, con un 32,4%, seguida del PP, que se queda con el 30,4%, y con el PSOE en tercera posición (21%). Tenerife es, detrás de El Hierro (40,8%), la isla donde más apoyos encuentra el PSOE, con un 36,3% del total, seguido de CC (31,9%). En Gran Canaria los socialistas también reinan, con un 30,7%, seguidos del PP (19,7%) y con CC a bastante distancia (13,7%).
Por sexos, la intención de voto replica la media general, sin grandes diferencias, excepto en lo que a la ultraderecha se refiere, donde se abre una brecha. Un 9,9% de los votantes masculinos le daría hoy su apoyo y solo un 4,8% de las mujeres. Por nivel de estudios, un 29% de los univeritarios votaría al PSOE, un 21%, a CC, un 19% al PP y un 13%, a Vox.