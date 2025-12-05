Sylvia Pantoja se entrega ‘Sinceramente’ en una nueva cita con ‘Una Mala Noche’

Televisión Canaria estrena este domingo una nueva entrega del late night Una Mala Noche con la presencia especial de Sylvia Pantoja, reconocida cantante y actriz española, con más de 30 años de trayectoria artística. Bajo la batuta del presentador Aarón Gómez, la artista repasará momentos clave de su carrera con su característico sentido del humor y ofrecerá en el escenario una interpretación íntima y emotiva de su canción Sinceramente.
La velada vendrá cargada de humor con el elenco habitual del programa. Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván y Guacimara Gil protagonizarán sketches y secciones como El Desinformativo, mientras que Ninfa conducirá un nuevo duelo de voces en el Talent Chou. Además, se suma al equipo Sarah Lómore, que aportará frescura y nuevas miradas a esta temporada.
Una Mala Noche continúa consolidándose como el gran show de la noche dominical en Canarias, combinando entrevistas en clave de humor, actuaciones en directo y secciones de actualidad satírica. El programa se emite cada domingo en Televisión Canaria, sobre las 23.55 horas.