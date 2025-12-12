TEA indaga en la mirada de Óscar Domínguez hacia el grabado y la ilustración

Óscar Domínguez gráfico. TEA Tenerife Espacio de las Artes se adentra desde este viernes (19.00 horas) en la vertiente del artista tinerfeño como grabador e ilustrador. El proyecto expositivo, que se podrá contemplar hasta el 15 de marzo de 2026 en el museo de arte contemporáneo de la capital tinerfeña, fue presentado este jueves en un acto en el que participaron el consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha; el director artístico de TEA, Sergio Rubira, y los comisarios de la muestra, Jorge Rodríguez de Rivera e Isidro Hernández.
La obra gráfica de Óscar Domínguez (Tenerife, 1906-París, 1957) -entendida como el conjunto de series limitadas de obras originales producidas a través de la reproducción de una imagen primera o matriz- está integrada por ejemplos notables realizados a lo largo de toda su trayectoria, desde las ilustraciones realizadas en colaboración con escritores de la generación de la República española, Gaceta de Arte o para las ediciones de la editorial parisina de Guy Lévis Mano.
La exposición, que reúne unas 300 piezas, incluye los carteles litográficos que ideó y diseñó, la obra grabada para distintos proyectos, especialmente en los años de la ocupación de París y en la posguerra, y otras composiciones, como los libros de carácter colectivo.
Óscar Domínguez gráfico es el resultado de la catalogación de estas obras llevada a cabo por Jorge Rodríguez de Rivera e Isidro Hernández. La exposición indaga en la valoración del alcance de esta faceta creativa dentro del conjunto mayor de su obra y confirma que estas incursiones en el mundo gráfico fueron una actividad ejercida de forma plena y original, lo suficientemente cabal y coherente como para justificar la necesidad de su estudio y exhibición.
AUTONOMÍA
Tras la inauguración de hoy, los comisarios de la propuesta ofrecerán mañana sábado (12.00 horas) la conferencia Óscar Domínguez: obra gráfica y libros ilustrados, en la que abordarán el alcance de la trayectoria del artista en el terreno de la ilustración y el grabado, una tarea que compaginó con la pintura y la creación de objetos de funcionamiento simbólico.
Sergio Rubira valoró el que la exposición traslade al museo “lo que es un catálogo razonado, esa idea de intentar mostrar la mayor parte de la producción gráfica de Domínguez y darle su valor”. “Otra de las cosas que se subrayan es que esta producción gráfica no es dependiente de su pintura, sino que tiene entidad y autonomía propias”.
Rubira explicó que al abordar el catálogo razonado de la obra gráfica de Domínguez, realizado por la Fundación Azcona con la colaboración de TEA, “ha habido sorpresas”. “Seguramente, a partir de esta exposición, aparezcan más grabados de Domínguez, así que esta no es una investigación cerrada, sino que es casi como presentar el estado de la cuestión en torno a la gráfica de Domínguez”, afirmó.
Los comisarios de la exposición ofrecen este sábado la charla ‘Óscar Domínguez: obra gráfica y libros ilustrados’
‘POÉSIE ET VÉRITÉ’
Jorge Rodríguez de Rivera avanzó que en el primer trimestre de 2026 se presentará dicho catálogo, punto de partida de esta nueva muestra que “reúne por primera vez un importante conjunto dedicado al emblemático libro de Paul Éluard Poésie et vérité, 1942, ilustrado por Óscar Domínguez en 1947, con 33 aguafuertes, entre ellos el ejemplar del Museo de Arte y de Historia Paul Éluard de Saint-Denis, o el de la antigua colección Paul Destribats, hoy en la Biblioteca Emmanuel Boussard de París.
“Es la primera vez que se ve en España toda la serie de dibujos originales de Domínguez para ilustrar ese libro”, agregó el comisario, quien además valoró que en TEA se exhiba tanto la obra con la que el artista empezó su carrera de ilustrador en 1933 (realizada para el poemario de Emeterio Gutiérrez Albelo Romanticismo y cuenta nueva) como el último libro que ilustró, en 1957, Hojas dispersas (Homenaje a René Crevel).
También se exhibe el ejemplar que perteneció al editor de la colección Les Nourritures Terrestres, Jacques Goldschmidt. La exposición presenta las pruebas preparatorias realizadas por Domínguez para ilustrar este célebre libro. Asimismo, lo más excepcional de este grupo son los dibujos a lápiz sobre las láminas impresas con los textos de Paul Éluard preparatorios realizados por el tinerfeño.
“Domínguez es un hacedor cabal del dibujo y de la imagen”, señaló Isidro Hernández. “En sus obras se puede ver la finura con la que el pintor trabaja los grabados”, apuntó, al tiempo que incidió en que hasta la fecha nunca se había reunido tanto material sobre Poésie et vérité. Otro conjunto importante ilustrado por el artista es Domaine, del poeta Robert Ganzo. La exposición contempla, asimismo diferentes variantes de libros y obra gráfica realizados por Óscar Domínguez.
Las piezas que se exhiben no son solo de la colección de TEA, sino también de otras muchas privadas e institucionales.