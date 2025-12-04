Tenerife pierde peso en el vino canario por la caída de la cosecha

Canarias encadena otro año “malo” para el sector vinícola, especialmente, en Tenerife, donde la cosecha de uva ha caído un 33%, informó ayer en el Parlamento el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, que añadió que el desplome ha sido más grave en la comarca de Tacoronte Acentejo. A ello se suma, dijo, la paulatina pérdida de peso de la Isla en el sector vitivinícola canario, que crece en islas como Fuerteventura y Gran Canaria.
Por su parte, el diputado de CC y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, que interpeló al consejero sobre la situación de la actividad en las Islas, mostró su preocupación por el hecho de que se estén “arrancando cepas de viñas centenarias en Tenerife, que se están sustituyendo por cultivos alternativos de rentabilidad alta”, lo que consideró “una temeridad” y un problema grave.
El cultivo de la viña es el segundo más importante en Canarias en términos de superficie cultivada, después de la platanera, recordó Quintero. De acuerdo con los datos del año 2022 se dedicaron 6.418 hectáreas a este cultivo en el Archipiélago. Tenerife es la isla con más superficie de viñedo (2.763, hectáreas), seguida de Lanzarote (2.084) y La Palma (925 ), de forma que estas tres islas concentran el 90% de la superficie dedicada a la viña.
Quintero, que añadió que en el mejor de los casos, la pérdida con respecto al año pasado es del 9%, señaló que “ya veníamos de un año malo en la pasada vendimia, por lo que, si sumamos ambos periodos, la caída es aún mayor”.
Theo Hernando, secretario general de la asociación de agricultores y ganaderos Asaga respaldó estas afirmaciones, agregando que Canarias enlaza ya tres años en los que las producciones “se están mermando muchísimo”. La falta de agua y la ausencia de temperaturas bajas está afectando en gran medida a los viñedos, que se ven también mermados por la fauna silvestre, en especial, aves, “que han ocasionado la pérdida total de la cosecha en algunas zonas”, dijo.
Hernando confió en que este invierno venga algo mejor que los anteriores, con temperaturas acordes a la época sin olas de calor y sin ataques de los temidos hongos, como el Mildiu o la Botryitis. Hay que recordar que el pasado invierno fue el sexto más cálido desde el año 1961, con solo la mitad de las precipitaciones que se esperaban.
“No hemos tenido invierno y las plantas no han podido hacer el parón vegetativo que necesitan para brotar con fuerza el año que viene”. En este sentido, explicó que las viñas en Canarias, al no haber sido injertadas nunca, arrastran un debilitamiento genético sobre el que es necesario actuar, por lo que consideró fundamental que los agricultores tengan acceso a plantas saneadas.
Sobre este asunto, Quintero aseguró, precisamente, que el futuro de la actividad pasa por el saneamiento de las variedades autóctonas de la vid frente a los virus, un proceso que ya ha comenzado con 28 variedades, con el objetivo de mejorar el rendimiento económico por hectárea y llegar incluso a triplicarlo. De ellas, 18 ya han sido probadas y han reaccionado positivamente al proceso de saneamiento. Quintero agregó que ya se trabaja en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), donde se está construyendo un laboratorio para guardar y esas variedades sin virus, una construcción que finalizará antes de que acabe el año. Posteriormente se entregarán a los viticultores las vides saneadas.
Más de 7.500 inspecciones de filoxera en todas las islas y solo 84 positivos
El consejero Narvay Quintero ofreció los últimos datos sobre la afección de la filoxera de la vid en Canarias y afirmó que se han realizado inspecciones en todas las islas, con más de 7.500 en total. De ellas, se han realizado 7.137 en Tenerife, casi 200 en Gran Canaria, 125 en La Palma, 85 en Lanzarote, 67 en El Hierro, 22 en La Gomera y 9 en Fuerteventura, con un resultado de 84 casos positivos. Un dato que consideró alentador “porque podemos controlar la filoxera, aunque no erradicarla”, dijo.
En este sentido, el secretario general de Asaga, Theo Hernando dijo que una vez que se controlen los focos detectados en Tenerife, que, según recordó, no afectan a fincas en producción, sino a plantas en áreas abandonadas, “si en la brotación del año que viene, se vuelven a detectar focos positivos, diremos que la plaga está asentada. Si no es así, si no se detectan nuevos focos, podremos dar por erradicado, este problema”. Hernando añadió que se están extremando las precauciones desde que se detectara el primer caso y que se están distribuyendo en el sector productos preventivos.