Tharat te da la Nochebuena en El Nido de Las Américas

La música electrónica en Tenerife ha evolucionado entre desafíos constantes, marcada por el esfuerzo de artistas y promotores que apuestan por un género en permanente transformación. El carácter experimental, orientado a la búsqueda de nuevos lenguajes sonoros y estéticos, ha situado a sus creadores ante un camino lleno de riesgos, donde la consolidación de proyectos requiere tiempo, dedicación y una visión capaz de mirar más allá de lo inmediato.
En este escenario nace El Nido, un espacio situado en la planta alta de Papagayo Tenerife, en Playa de Las Américas (Arona), que se ha convertido en un refugio creativo para promotoras emergentes y nuevas corrientes de la escena electrónica local. Concebido como un punto de encuentro íntimo y accesible, El Nido ofrece cada viernes una programación diversa, que transita entre el house, el techno, el melodic techno, el garage o el tech house. Su objetivo es presentar una perspectiva amplia y contemporánea, abriendo las puertas a proyectos que necesitan tiempo y cercanía para crecer.
MINDOUT
Justo ahí se sitúa la sesión especial de Nochebuena organizada por Mindout, una promotora nacida en el sur de Tenerife que posee una clara vocación por la música electrónica cuidada, profunda y con identidad. Su propuesta se caracteriza por la búsqueda de ambientes donde la estética y el sonido convergen para crear experiencias diferenciadas. Mindout orienta su línea artística hacia el melodic techno, el indie dance y las vertientes más emocionales del techno actual, una electrónica que dialoga con las sensibilidades contemporáneas y la conexión personal que establece con el público.
El invitado principal para la noche del 24 de diciembre (23.05 horas) será Tharat, dj y productor español en ascenso en el circuito internacional. Con un sonido que combina atmósferas densas, breakbeats cuidados y melodías envolventes, ha desarrollado un estilo que equilibra la energía del club con la introspección. Su música, que destaca por generar paisajes sonoros emotivos sin perder impacto rítmico, ha acumulado más de 400 millones de reproducciones en YouTube y supera los 60 millones en Spotify. Además, sus trabajos han sido publicados en sellos como Habitat Records, Zamna Records, Sony Music, Rose Avenue, Big Beat, Atlantic, Warner Bros, Universal, Mad Decent y Ultra, lo que lo posiciona como una de las figuras más prometedoras del melodic house & techno europeo.
El cartel se completa con los creadores de Mindout, Saintbull y Aless D, quienes aportarán su visión estética en sintonía con la identidad de la marca, junto al artista local Cruxcez. La combinación garantiza un recorrido musical amplio.