Troveros de Asieta y Alfredo de la Fe celebran la música en Tenerife y La Palma

El XXVI Festival de Navidad Troveros de Asieta cuenta esta semana con una de las grandes referencias de la música latina: el violinista Alfredo de la Fe. El artista cubano, que ha compartido su virtuosismo con estrellas como Tito Puente, Celia Cruz, Eddie Palmieri, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Santana y Rubén Blades, entre muchas otras, participa en las dos citas del festival, en Tenerife y La Palma.
Será este viernes, en el Teatro Leal de La Laguna (20.00 horas), y el sábado, en la plaza de Santo Domingo de Santa Cruz de La Palma (20.00).
Troveros de Asieta está conformado en la actualidad por Francis Concepción (voz y guitarra), Pedro Brito (cuatro cubano y voz), Fran Martín Ciani (voz y percusión menor), José Humberto Martín (trompeta y coros), Carlos Perdomo (baby bass), David Platero (percusión), Alberto Martín (piano), Óscar Herrera (trompeta), Jhony Olivares (percusión) y Alejandro Suárez (trombón).
Desde su presentación en la capital palmera, el 29 de diciembre de 1991, Troveros de Asieta ha venido ofreciendo un concierto anual por Navidad, siendo el año 2000 cuando estas actuaciones navideñas adquieren el carácter de festival al incluir artistas invitados, ampliando de esta manera su puesta en escena en su isla de origen con extensiones en la de Tenerife.
En sus 34 años de trayectoria musical, Troveros de Asieta ha llevado su música por toda Canarias y la Península, además de actuar fuera de España. El grupo ha publicado hasta la fecha los trabajos discográficos Tradicional (1994), Vamos a hacerlo bueno (1997), Siempre sonriendo (2001), Bailando con Lecuona (2004), Aquí en la isla (2008), Troveros de Asieta, 20 Años (2011), El son tiene duende (2014), Querida Cuba (2017) e Influencias del Latin Jazz (2020).
Reconocida como una de las formaciones de referencia en la música cubana hecha en España y en Europa, Troveros de Asieta, que ha desarrollado numerosas colaboraciones con destacados artistas de dentro y fuera de las Islas, recibió en 2012 el Premio Internacional Cubadisco.