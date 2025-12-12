Un motorista herido tras colisionar contra un coche en Tenerife

Un motorista de 30 años ha resultado herido este viernes con lesiones en un brazo de carácter moderado tras una colisión contra un coche en San Miguel de Abona.
Los hechos han sucedido a las 15.25 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado y el ocupante precisaba asistencia sanitaria.
El personal del SUC desplazado al lugar asistió al motorista y lo trasladó a Hospiten Sur mientras que la Guardia Civil realizó el atestado y el personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras limpió la vía.