Una antología poética se adentra en la vida y la obra de José Galán Hernández

La Sala San Borondón de La Laguna (Daute, 1), sede del Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC), presenta el próximo martes, 9 de diciembre (19.00 horas), Antología Poética, un libro que se adentra en la vida y la obra de José Galán Hernández. Coeditado por el Ayuntamiento de Güímar y el CCPC, su presentación correrá a cargo de Octavio Rodríguez, autor del prólogo, y Arístides Galán, hijo del poeta.
José Galán Hernández fue un intelectual asesinado al comienzo de la Guerra Civil, en 1936, como consecuencia de su trayectoria progresista. Nacido en Tacoronte en 1893, fue maestro, sargento de Artillería, alcalde de Fasnia, fundador de la Agrupación Socialista de Güímar, secretario de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, escritor, periodista y poeta.
Sus inquietudes literarias le llevaron a integrar las tertulias poéticas de La Laguna, que tenían como máximo exponente a Manuel Verdugo. La mayor parte de su obra poética vio la luz en periódicos y revistas como La Región, El Progreso, Voz del Magisterio Canario, Gaceta de Tenerife, Las Noticias, DIARIO DE AVISOS y Obreros de la Cultura, entre otras publicaciones.