Venezuela libera a 71 detenidos arrestados durante las protestas por las presidenciales de 2024

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad ha confirmado la excarcelación de 71 personas que permanecían detenidas en Venezuela tras las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024.
En total, han recuperado la libertad 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes, según informó el colectivo en una nota de prensa.
De acuerdo con el comunicado, los hombres estaban recluidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua; las mujeres en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida; y los adolescentes en instalaciones situadas en La Guaira.
El comité ha valorado positivamente estas excarcelaciones, aunque las considera “insuficientes“, y ha reiterado su exigencia de “libertad plena“ para todas las personas detenidas en el contexto poselectoral, reclamando una amnistía general.
“La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país“, ha subrayado el colectivo, integrado por familiares de los arrestados.
Las madres ya habían advertido meses atrás de que el proceso de excarcelaciones estaba paralizado, por lo que solicitaron la revisión de los casos de sus hijos.
Las liberaciones también han sido confirmadas en la red social X por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, organización formada igualmente por familiares de detenidos.
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, el país entró en una grave crisis política a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral, y de la denuncia de “fraude“ por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.
En ese contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas, la mayoría posteriormente excarceladas, y acusadas de “terroristas” por la Fiscalía. Sin embargo, diversas ONG y formaciones opositoras sostienen que se trata de presos políticos. Por su parte, el Ejecutivo de Maduro insiste en que el país está “libre de presos políticos” y que los encarcelados lo están por la “comisión de terribles hechos punibles“