economÍa

Un decreto acaba con el sorteo de vivienda pública y exige 10 años de residencia en Canarias

A partir de ahora se implanta una "baremación objetiva" en base a la situación social, económica y las circunstancias familiares
Promueven que los municipios canarios puedan regular el mercado inmobiliario
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes un decreto –que pasa ahora al Consejo Consultivo para emitir informe– que implanta un nuevo modelo de acceso a la vivienda pública que incluye la eliminación del sorteo y fija como requisito residir durante 10 años en las islas o 15 años si se hace de forma discontinua.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha comentado que a partir de ahora se implanta una “baremación objetiva” en base a la “situación social, económica y las circunstancias familiares” de los demandantes.

Además, ha señalado que se incluye de manera obligatoria un registro único y valorado que se está “priorizando” a los residentes ante la emergencia habitacional que hay en el archipiélago.

En ese sentido ha comentado también que aumentan los “cupos protegidos” de tal forma que los jóvenes pasan del 5% al 20%, los mayores de 65 años del 5% al 10%, las víctimas de violencia de género del 5% al 8% y las personas con limitaciones funcionales, del 5% al 10%.

Rodríguez ha señalado también que se va a impulsar la “modernización del modelo constructivo” a partir de la vivienda modular o prefabricada que no son “infraviviendas” como sucedía en el pasado, sino viviendas “dignas” y “adaptadas al territorio”.

La norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas