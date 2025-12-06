Zálatta estrena el lunes ‘Encrucijadas. Un espejo lejano’, de Cirilo Leal

El Teatro Leal de La Laguna alberga este lunes (20.30 horas) el estreno de Encrucijadas. Un espejo lejano, obra del dramaturgo Cirilo Leal que constituye un homenaje al recinto escénico lagunero y al mundo del teatro en general. Se trata de la primera producción propia del Leal, en coproducción con la compañía lagunera Zálatta, que dirige Telesforo Rodríguez, responsable también del montaje. La función es de entrada libre, previa retirada de invitaciones.
EL ARGUMENTO
Encrucijadas presenta la historia de un viejo teatro que está a punto de reabrirse tras largos años de cierre. El viejo Acomodador aguarda con expectación la venida del Mecenas, el benefactor que erigió el teatro, pero el Embaucador intentará impedir ese encuentro por cuanto pudiera obstaculizar sus planes de convertir el edificio en espacio comercial.
Para la concepción de la pieza se ha contado con el asesoramiento del investigador Julio Torres, autor del libro Teatro Leal, la historia de una ciudad a través de su teatro.
El montaje está protagonizado por Héctor Armas, Inés Rodríguez, Wame Gutiérrez, Eva González y Leticia Torres. El diseño de escenografía es de Fabián Lomio y el vestuario y la caracterización corren a cargo de Ana María Márquez.
El edil de Cultura, Adrián del Castillo, celebra esta producción propia junto a Zálatta Teatro. Una iniciativa centrada en la dramaturgia canaria a la que desean darle continuidad junto a compañías señeras de la Isla.