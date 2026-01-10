‘Ácido folclórico’: una revolución sensorial que redibuja la tradición

La Salita del Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, ofrece el próximo miércoles, 14 de enero, a partir de las 19.30 horas, la culminación de la residencia artística Ácido folclórico, un proyecto que fusiona memoria, identidad y cultura popular con ritmos electrónicos.
Fruto del trabajo conjunto entre los creadores canarios Dailo Barco y Claudia Bliss, con el apoyo del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias (LAV-C), esta muestra pública propone un live set audiovisual donde sonido e imagen caminan de la mano para reimaginar el folclore canario a través de la pista de baile. La propuesta parte de la exploración de archivos sonoros y fílmicos: desde el canto de la morena hasta referencias a rituales ancestrales o hitos históricos como el Manifiesto de El Hierro, para así detonar una experiencia que mezcla techno, house y electro con escenas visuales de bailes tradicionales, paisajes y gestos culturales del Archipiélago.
LA PISTA DE BAILE
Bliss, dj y productora de música electrónica, y Dailo Barco, vj y cineasta que trabaja con imágenes de archivo, presentan un live set que mezcla sonidos e imágenes para generar una explosión sensorial volcánica. Conscientes de que la pista de baile es un lugar de experimentación comunitaria, introducen elementos de la cultura canaria a base de ritmos electrónicos. Lejos de ser un ejercicio nostálgico, Ácido folclórico busca liberar el pasado de su contexto para activar emociones y cuerpos que están ya en presente, transformando el escenario en un espacio político y bailable cargado de memoria.
Esta propuesta se programa dentro de la curaduría de residencias que el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias realiza en La Salita del Auditorio de Tenerife, que da no solo espacio, sino también acompañamiento artístico y de producción, a proyectos híbridos que se salen de los circuitos escénicos convencionales.
Para la dirección de LAV-C, apoyar este tipo de trabajos es prioritario para la salud del sector cultural canario. “Los trabajos creativos de artistas como Bliss y Dailo aportan calidad a la escena underground de Canaria. Es imprescindible que las instituciones den espacio y soporte a este tipo de trabajos que enriquecen la escena”.
“Además -ponen de relieve-, muestran cómo hay toda una generación de artistas del territorio con un enorme potencial a los que hay que seguir abriendo espacio. Estamos muy satisfechas de poder activar junto al equipo del Auditorio de Tenerife este tipo de propuestas”.
Música, discurso, vídeo y performatividad al servicio de las nuevas narrativas escénicas y de otros presentes narrativos para Canarias.
La entrada para presenciar Ácido folclórico es libre hasta completar el aforo.