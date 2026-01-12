Novedades en el caso del joven asesinado a cuchilladas en un bar en Canarias: nuevos testimonios ayudan a saber cómo ocurrió

El juicio contra José Miguel A., acusado de haber matado de dos cuchilladas a Yenedey Jesús N.M., de 21 años, en un bar en Canarias, ubicado concretamente en la capital grancanaria, en mayo de 2023, ha incorporado este lunes por la tarde nuevos testimonios policiales que refuerzan la versión de que el ataque fue sorpresivo y con un cuchillo que el acusado ya portaba.
Uno de los agentes que intervino en el local relató ante el Jurado que la novia de la víctima le pidió auxilio asegurando que “se estaba desangrando”.
Varios policías coincidieron en que los testigos señalaban directamente al procesado como autor de las puñaladas y que el cuchillo de cocina fue hallado en el suelo del bar, a aproximadamente un metro del acusado.
La jefa del grupo de homicidios que se encargó de la investigación explicó que otorgaron mayor credibilidad a la versión del dueño del bar y de una mujer presente en el local, quienes afirmaron que José Miguel A. llegó al establecimiento con un cuchillo y apuñaló a Yenedey.
Según precisó, este relato coincide con el de la novia del fallecido y con el de un amigo, mientras que se restó valor a lo declarado por la madre y la hija del acusado.
Además, los agentes que analizaron las conversaciones telefónicas y los mensajes de WhatsApp del procesado indicaron que, tras contar a su expareja que le habían agredido, esta le preguntó dónde había tenido lugar la pelea y escribió: “que se iban a cagar”.
Estas declaraciones se suman a las ya aportadas en la sesión matinal, en la que dos policías aseguraron que el acusado les reconoció el apuñalamiento y que lo hizo por “orgullo”. La Fiscalía mantiene su petición de 15 años de prisión por homicidio, mientras que la acusación particular solicita 22 años al considerar que se trata de un asesinato.
A las puertas de los juzgados, familiares y amigos de la víctima volvieron a reclamar “Justicia para Yenedey”.
El juicio continúa este martes en la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas con nuevas declaraciones testificales.