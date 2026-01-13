Arantxa Rufo participa en Pamplona Negra 2026

La escritora canaria, autora de 'Las tres muertes de Sarah Colbert', acude a la capital navarra para formar parte de una mesa redonda en la edición número 12 del encuentro literario
La escritora canaria Arantxa Rufo acude como ponente a la XII Pamplona Negra, que se desarrolla del 19 al 24 de enero. Como invitada del certamen, Rufo participa el día 19 en la mesa redonda Verdades y mentiras, que tendrá lugar a las 18.05 (hora peninsular) en la sala de cámara del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte.

Rufo estará acompañada por los también escritores Arturo del Burgo y Laura Balagué en esta charla que pretende profundizar en la idea de cuándo es ilícito mentir y el riesgo de decir la verdad. El periodista Julen Uterga moderará el coloquio.

Pamplona Negra se ha convertido en uno de los festivales más sólidos y reconocidos del panorama nacional. La propuesta para 2026, con el título de El rostro del noir, invita a participantes y público asistente a explorar en profundidad los estereotipos, las falsas apariencias y las convicciones que llevan a considerar a unas personas como peligrosas y a otras como inocentes.

Arantxa Rufo hace partícipe al lector en su novela más reciente, Las tres muertes de Sarah Colbert (Duomo Ediciones, 2025), del viaje al dolor y la culpa de la protagonista.

