Arantxa Rufo participa en Pamplona Negra 2026

La escritora canaria Arantxa Rufo acude como ponente a la XII Pamplona Negra, que se desarrolla del 19 al 24 de enero. Como invitada del certamen, Rufo participa el día 19 en la mesa redonda Verdades y mentiras, que tendrá lugar a las 18.05 (hora peninsular) en la sala de cámara del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte.
Rufo estará acompañada por los también escritores Arturo del Burgo y Laura Balagué en esta charla que pretende profundizar en la idea de cuándo es ilícito mentir y el riesgo de decir la verdad. El periodista Julen Uterga moderará el coloquio.
Pamplona Negra se ha convertido en uno de los festivales más sólidos y reconocidos del panorama nacional. La propuesta para 2026, con el título de El rostro del noir, invita a participantes y público asistente a explorar en profundidad los estereotipos, las falsas apariencias y las convicciones que llevan a considerar a unas personas como peligrosas y a otras como inocentes.
Arantxa Rufo hace partícipe al lector en su novela más reciente, Las tres muertes de Sarah Colbert (Duomo Ediciones, 2025), del viaje al dolor y la culpa de la protagonista.