Atlantes y Entrevoces cantan en el Teatro Leal a beneficio de la AECC

El Teatro Leal de La Laguna alberga este domingo la vigésima edición de la gala benéfica que organiza la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Desde las 19.00 horas, el público podrá disfrutar de la música popular de Atlantes, que colabora en esta iniciativa un año más.
Al repertorio de la formación lagunera se suma el de Entrevoces, un grupo que nace de la iniciativa de los cantantes canarios Gerardo Afonso, Pablo Díaz y Lola Hernández, que buscan concienciar sobre problemas sociales como la desigualdad, la violencia de género o los efectos del cambio climático.
Surgido en 2007 en La Laguna, Atlantes se concibe como una propuesta que se desarrolla en el ámbito de lo popular y lo actual, abordando sones tradicionales e incorporando otras tendencias, con un repertorio sin fronteras.
Con esta gala, la Junta de Hermandades y Cofradías reafirma su compromiso con la prevención, la detección y la investigación del cáncer, a la vez que apuesta por el folclore de Canarias.