Un coche atropella a dos niños en Canarias

Un menor de 13 años y otro de 12 han sufrido heridas de diversa consideración tras un atropello por parte de un coche en la calle Manuel de Falla, dentro del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, según informa el 112.
El suceso ha tenido lugar este miércoles, 14 de enero de 2026, a las 18.38 horas, cuando la sala operativa del 112 recibía la alerta correspondiente y, acto seguido, activaba los recursos de emergencia necesarios, entre ellos dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Policía Local.
El joven de 13 años presentó diversos traumatismos de carácter moderado, mientras que el otro afectado sufrió presentó lesiones de carácter leve. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.
Segundo atropello del día en Canarias
A mediodía tuvo lugar otro atropello en Canarias, en esta ocasión en Tenerife, donde un ciclista fue embestido por un coche. Los hechos se produjeron en la calle Finlandia, en Arona, y el afectado presentó heridas de carácter moderado.